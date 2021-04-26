【撻生魚18次】余德丞忍痛頂硬上：要拍得夠真！

藝人余德丞（Dickson）為無綫新劇《青春不要臉》拍攝有關畢業場口，期間他腳踏Roller進場，設計動作為連撻3次落地，最後更要扮出痛苦表情，而當正式Roll機後共拍了6個Take，即Dickson「撻生魚」足18次，見他每次起身都面不改容，非常專業！

完全不錫身

受訪時他大爆劇情是監製潘嘉德的真人真事：「佢當年讀藝訓班表演就係做咗類似嘅事，所以就重演番呢幕。（有整親？）撻親少少痛就梗有，但唔緊要，去到嗰刻做出嚟就要夠真，最緊要畀到觀眾估唔到、Surprise個感覺。」問到是否可為拍攝效果全不錫身？他說是，並展示雙手的「戰績」：「之前拍劇整損嗰啲印仲喺度，今朝踢板又傷咗，其實盡量都就住，當然又唔會係明知有玻璃都要插落去，能力範圍內就盡力做到最好。」

Dickson又笑謂自中七畢業後、超過12年都冇着過校服，但充滿自信說：「30幾歲睇番都似10幾歲嘅，哈哈！件事係好開心，有種青春歲月咁嘅感覺，着起校服同大家一齊唱校歌、又好似去謝師宴企喺台上面多謝老師咁，有少少感動、起雞皮、熱淚盈眶嘅感覺。」

蜻蜓點水式咀戲

講到同場的戴祖儀及丁子朗會有場激吻戲，Dickson自爆是始作俑者，將2人錫錫畫面公諸於世，問到他戲中都有親密場口？他笑說沒有：「佢哋兩個就比較激情、乾柴烈火、爆炸性嘅，而我同伍樂怡、劉穎鏇就淡淡然，蜻蜓點水就夠，18歲以下啱睇。（有冇羨慕人哋咁激烈？）咁又冇，大家行唔同路線。」