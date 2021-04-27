【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月十六乙巳火除日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：掃舍、求醫、理髮

忌：栽種、納畜、移靈

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊

工作態度積極，雖然忙碌，卻能獲得滿足感。

金牛

心思縝密，懂得察言觀色，有利見客傾生意。

雙子

人氣上升，相約好朋友吃頓飯，可增進友誼。

巨蟹

財運非常好，投資可進取一點，但不要貪心！

獅子

事業發展時好時壞，相信自己就可過關斬將。

處女

職場出現突發事情，冷靜應對，勿自亂陣腳。

天秤

愛情運稍遜，約會心儀對象有可能遭到拒絕。

天蠍

做事顯得力不從心，理財投資切勿輕舉妄動。

人馬

財運飄忽，不論投資、創業要先做理性分析。

山羊

感情生活美滿，跟另一半的關係如膠似漆！

水瓶

固執己見冇運行，宜虛心聆聽身邊人的意見。

雙魚

敢於表現自己，宜出外活動，比待在家中好。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 人緣佳

（跌）雞 桃花弱

鼠

運勢下滑，日常生活要提高警覺，遠離麻煩。

牛

工作上遇到問題，建議調整心態，保持樂觀。

虎

靈感如泉湧，易看穿別人心思，適合傾生意。

兔

意外接連發生，考驗應變力，需要保持冷靜。

龍

處事夠理性，表現理想，但要避免鋒芒太露。

蛇

吉星拱照，謀事手到拿來，易獲得別人認同。

馬

有點魂不守舍，謹記集中精力才能把事情辦妥。

羊

心思縝密，觀察力強，讓你散發出獨特魅力。

猴

身上有股強大正能量，稍為努力就有好收成。

雞

有人挑撥離間，互相信任方可維繫感情關係。

狗

貴人出手相助，有利求職，成功機率大增。

豬

是日沖煞，不妨與友人聚一聚，可放鬆身心。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

富貴與貧賤的耳相

上次提及耳仔的大細及流年部位，今次跟大家分享一下耳相的厚薄與高低有何特性。

耳仔厚大，即耳形比較多肉，豐滿而肥大，擁有這種耳相的人，童年得家人照顧與庇蔭較多，身體壯健，而且人緣較好，得人愛錫，機遇與搵錢能力也比較好。

相反，耳仔薄的人，童年身體毛病比較多，受父母關懷、愛錫較少，缺乏家庭溫暖。長大後搵錢能力不強，縱使搵到錢，也難留住，所以古書有一句口訣形容耳仔薄：「兩耳如紙、貧困無依」，即是如果耳仔好似紙咁薄，就會容易陷入貧困的局面。但既然天生單薄，當然不是去認命，反而我們應該在後天養成積穀防飢的觀念，去改善這先天的不足。

說到耳仔的高低，可以用我們的眼眉作標準，高過眼眉為之高，低過眼眉為之低。

耳生得高，思想正面、乾淨，鬥心強，縱使在逆境當中，也可以迎難而上，所以耳仔高的人，比較容易成功。

耳生得低，比較急功近利，經常唔想付出，但又想一朝發達，思想不太正面、唔乾淨，甚至帶有些少猥瑣，所以大家要小心提防。

有些耳形是一邊高一邊低，又或者是一大一細，代表童年父母的運氣比較反覆，甚至父母的婚姻出現問題，亦意味着幼年的家庭環境也不太好。