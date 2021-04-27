戴祖儀偷咀丁子朗穿煲　赤裸裸好「三級」！

無綫新劇《青春不要臉》日前去到元朗拍攝外景，戴祖儀（Joey）、丁子朗及余德丞（Dickson）齊齊穿上校服，拍攝上堂、影畢業相、行畢業典禮等場口，不過重頭戲就落在Joey及子朗的激吻情節上，劇情講到因為Dickson意外令謝幕簾打開，全場所有人就睇到一對小情侶Sweet爆錫錫！

由於2人已經拍了埋身肉搏的生擒戲碼，問到男方是否覺得齋錫錫就比較輕易？他笑說：「個個都問我緊唔緊張，之前愛情動作戲都拍咗，中間亦咀過幾次，所以完全輕鬆簡單，我仲諗緊等陣晚飯食咩好！」又抵死形容跟Joey關係似兄弟：「就好似兄弟咁吹完水就咀，呢次咀嘴，仲要係好有深度同長度，係蜻蜓點水之後再激咀！」

幾百對眼望實

雖然這場親密戲對於子朗來說只是小兒科，Joey卻指是達到三級程度，因為現場有幾百對眼監視住：「覺得生擒戲都係一、兩級咁冇乜嘢，呢個錫錫先係三級！難度在於通常有親熱、錫嘅動作，你都唔會喺好多人面前做，就算好Friend嘅朋友，最多都係蜻蜓點水，但我哋喺一班人面前、畀佢哋望住嚟錫，我就覺得好難、好緊張，所以成件事對我嚟講係三級咁難，個感覺好赤裸！」

鬧余德丞「老鼠屎」

她亦不忘代入戲中角色「感謝」Dickson搞大件事，嘲笑對方根本就是「老鼠屎」般存在：「係佢唔小心撳咗個制，令個簾開咗，全世界就見到我哋錫！都不特止，仲要意猶未盡咁繼續錫，所以成件事好青春。」親吻事前有做準備？她即「投訴」子朗不憐香惜玉：「拍呢啲場口絕對要食香口膠，有嘢食味都唔係幾好，要尊重個對手，唔似丁子朗成日都話要食洋葱，就嚟打死佢！」她又預告之後會再有激烈場口，更達四級程度：「就喺我戲入面個屋企發生！」

另外，有「校服KOL」美譽的她，笑謂着校服的青春感仍在：「當年畢業典禮嘅畫面重現，好掛住嗰個感覺，今次仲可以影畢業相，以前做學生唔識化妝、唔識望鏡笑，通常啲畢業相都係『炒車』，唔好睇嘅，好開心終於有個機會畀我影番張唔係『炒車』嘅！」但拍攝畢業場口對子朗就好有新鮮感，因為他於13歲便出國讀書，之後鮮有機會再着起校服。