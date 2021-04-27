東方日報C1：趙婷締造奧斯卡歷史　首位華人最佳女導演

國際影壇盛事《第93屆奧斯卡金像獎》於香港時間昨晨在美國舉行，39歲美籍華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland）獲6項提名，最後連奪「最佳電影」、「最佳女主角」及「最佳導演」3個大獎成為大贏家。趙婷成為奧斯卡史上首位華人女導演獲此殊榮，為華人爭光！

疫情關係，大會做足防疫措施，今年除了改在面積較細的加州聯合火車站頒獎外，亦以晚宴形式進行儀式，限4人一枱，另外在英國及澳洲舉行播映活動，讓未能赴美的提名人士一同觀賞盛事。趙婷（Chloe）以大熱姿態勇奪「最佳導演」，是繼女導演嘉芙蓮碧姬露（Kathryn Bigelow）2010年憑《拆彈雄心》（The Hurt Locker）得獎後，成為奧斯卡史上第2位「最佳導演」女性得主。

致謝背《三字經》

Chloe上台時向在場人士飛吻，感謝提名人士及劇組，並即場用普通話唸《三字經》：「小時候在中國長大，爸爸常常跟我玩遊戲，背中國的詩文，其中一篇叫《三字經》，講到『人之初，性本善。』這6個字對我影響很大，至今我仍然相信這句話，我永遠都找到人的美善。將這個獎獻給堅持善良的人，你們啟發了我繼續努力。」

《浪》片女主角法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）擊敗大熱門《超犀女王》（Promising Young Woman）的英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）勇奪影后，是她繼1997年憑《雪花高離奇命案》（Fargo）及2018年《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）後，第3度榮膺奧斯卡影后。向來寡言的她致詞時引用莎士比亞名著《馬克白》（Macbeth）名句：「我沒有東西可以講，我的聲音就是我的劍，我們知道劍是我們的工作，而我喜歡工作，謝謝給予我這個獎。」

Chloe之後再上台領取「最佳電影」時，感激參與電影的牧民，指電影表達頑抗的力量及希望，提醒觀眾甚麼是真正的仁慈，同樣是監製的法蘭絲呼籲大家入戲院觀賞作品：「請大家去最大嘅銀幕睇我哋套戲，好快就上映，同埋睇晒今晚呢度所有戲！」她更扮狼叫，悼念同片以狼為名、上月自殺身亡的混音師Michael Wolf Snyder。

「黑豹」迷不滿賽果

影帝方面，83歲英國老牌男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》（The Father）的腦退化症父親角色奪得殊榮，擊敗頂頭大熱《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）、已故《黑豹》男星Chadwick Boseman，爆出小冷門，更是奧斯卡歷年來最年長的演員獎項得主。

不過，安東尼未有現身領獎，昨日透露身在成長地英國威爾斯拜祭亡父，他透過短片發表得獎感受，多謝奧斯卡大會的肯定，坦言沒想過會得獎，並特別向Chadwick致敬，感嘆他英年早逝。今次是他繼1992年《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs），相隔29年後再登奧斯卡影帝寶座。

Chadwick落敗引起不少聲音，當中一眾「黑豹」迷不滿他大熱倒灶，紛紛在社交網留言發洩，有傳媒更形容他「被劫走奧斯卡小金人」。網民亦批評大會將以往壓軸頒發的大獎「最佳電影」，提前在影帝、影后獎項揭盅前宣布結果。

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