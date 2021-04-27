安全要有一罩！王嘉爾龜縮喊驚 陳豪「抗旨」罩不離身

口罩，已經成為大家每日出門口嘅必需品，加上政府加強立例，相信大家都唔會以身試法。不過圈中藝人就難搞啲，要出鏡又要騷靚樣，好多時佢哋喺鏡頭前都刻意除罩，拍攝完就戴番口罩，一戴一除，有時都真係好易唔記得…

好似韓團GOT7前香港成員王嘉爾（Jackson）咁，佢依家主力攻內地市場，早前結束隔離後即刻投入新工作，一身黑衫黑褲加墨鏡嘅造型踏出酒店門口，霸氣十足嘅佢仲一個箭步行近大批粉絲，點知佢就忽然發現自己原來冇戴罩，嚇到佢神色慌張，縮起個人鬼祟戴完口罩先敢跑出嚟見人，畀粉絲狂笑佢有反差萌，果然真係命仔要緊。

其實唔止佢，視帝陳豪都一樣緊守防疫防線，平時出席活動時佢都鮮有除罩，估唔到舊年無綫台慶，全體藝人就戴上透明膠口罩，佢就幾乎全程戴口罩，講到明：「我情願犧牲少少個樣嚟換安全！」老婆陳茵媺更加大爆佢喺屋企幫大仔剪頭髮都戴口罩，堅持兩個字真係唔係個個做到。

不過好多時藝人都身不由己，好似早前台灣歌手張韶涵、大陸藝人胡海泉、李汶翰等出席歌唱節目《天賜的聲音》時，竟然被要求戴上透明嘅飯堂阿姐口罩，雖然擋到飛沫，但唔密封仲露埋個鼻，認真搵命博。當眾人上堂獻唱時，就連口罩都剝埋，現場有大批觀眾坐喺台下，真係走都冇得走呀…

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