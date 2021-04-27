小巨蛋騷尾場！蔡依林摸喪真空周興哲巨胸過手癮

台灣天后蔡依林（Jolin）喺台北小巨蛋舉行嘅一連5場演唱會，尋晚（26日）去到尾場即有驚喜，邀請有「台版金秀賢」之稱嘅周興哲做壓軸嘉賓。周杰倫喺2001年為Jolin寫下情歌《你怎麼連話都說不清楚》，譜出戀情，Jolin今次就揀呢首歌同周興哲深情對唱，唔少Fans都話回憶返晒嚟！

周興哲話難得與天后同台，高呼：「夢想成真！」仲話對Jolin非常敬佩：「台上五分鐘，台下十年功，我一直都覺得Jolin姐是走得非常前面、也非常厲害的，超級棒的藝人，能達到今天的成就是很不簡單的，很欽佩她一直放進很多努力跟心血，才成為現在的她！」

身穿白色西裝嘅周興哲，原來入面乜都冇着，露出結實胸膛，不禁令Jolin甜笑話：「你怎麼裏面甚麼都沒穿，要不要打開一下？」周興哲即回：「他們沒有給我襯衫呀！」佢仲撩Jolin：「我心跳超快，要不要摸一下？」Jolin即伸手觸摸佢胸膛感受心跳聲，引來全場尖叫！Jolin又話好欣賞周興哲嘅音樂才華，希望下一張專輯可以合作。

演唱會去到尾聲，Jolin又感謝歌迷的支持，仲話：「在這漫長的演藝生涯，看似一帆風順，但了解我過程的人都知道，其實蠻多起起伏伏，我有時候也會好奇『如果蔡依林出道一帆風順到現在的話，她還懂得努力嗎？她還懂得珍惜嗎？她要是跌倒還會站得起來嗎？』如果你想要的是一帆風順的話，這樣的你，你會喜歡嗎？害怕的時候，記得我還在你身邊！」