遭護士當出氣袋　珉娥難忍惡評再晒割脈照

韓國女團AOA前成員珉娥去年7月自爆10年來遭隊長智珉欺凌，令她患上抑鬱症及驚恐症，更曾多次試圖割脈自殺，而昨晚她在社交網發文吐苦水，自爆被精神科醫院的護士當出氣袋，之後懷疑再因為網民的惡評而割脈，上載血淋淋的割脈相，情況令人擔心。

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珉娥昨晚發文指8個月被精神科醫院的護士在通話時向她發火，令她驚恐症發作，她之後一直不敢再去該醫院，而8個月後她再打電話到醫院，卻剛好是同一位護士接聽電話，但對方依然惡劣，令她十分不滿：「精神科的護士竟然這樣對待有嚴重抑鬱症的患者？為甚麼要刁難我？假如你有家人是抑鬱症患者，然後被像你一樣的護士無視，被當成出氣袋和發脾氣的對象，你會怎樣？」珉娥指該護士其後已經主動辭職，認為她的確沒有做護士的資格。

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其後珉娥疑見到有網民留惡評，今日凌晨突然上載割脈照，並寫道：「怎麼樣？骯髒嗎？覺得倒胃口嗎？我就是因為你們的每句說話而用這種方式釋放，自殺騷？說我是想博同情才這樣做？那你們就同情給我看吧！叫我去精神病院？我去了超過10年了，我到底為甚麼會瘋了，你們有試過以我的身份來生活嗎？你們到底知道甚麼？每天踐踏和撕毀我，我很努力地生活，就像傻瓜一樣地生活。」不少粉絲都對珉娥的情況表示擔心，紛紛留言安慰，更在社交網向她的好友Luna及AOA前隊友雪炫求助，而珉娥之後已將鬧爆護士的文章及割脈照刪除。​