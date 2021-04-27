主持11年　李光洙因腳傷宣布退出《Running Man》

韓國35歲男星李光洙2010年開始擔任SBS綜藝節目《Running Man》（RM）的主持，因而獲得「長頸鹿」和「亞洲王子」的稱號，搞笑形象深受觀眾喜愛，但他所屬的King Kong事務所今日宣布李光洙將於5月24日最後一次參與《RM》的錄影，之後會正式離開節目，粉絲紛紛表示不捨。

李光洙去年2月因為違反交通燈號而遇上車禍，導致右邊腳踝骨折，King Kong事務所指李光洙一直接受康復治療，但因為拍攝而很難維持最佳狀態，而在事故後他與《RM》的隊友、製作組及事務所進行商議，最後決定退出節目，讓他可以有時間整頓身心：「因為是一起走了11年的節目，要退出真的是很不容易的決定，但為了今後可以更好的面貌跟大家見面，認為的確需要一些時間。」

事務所又感謝大家一直以來透過《RM》向李光洙送上的關注和愛戴，而李光洙將會以健康和開朗的面貌再次跟大家見面。

《RM》的製作組指他們與李光洙進行長時間的討論，最後決定尊重他的意願，大讚他在車禍後雖然要接受康復治療和狀態欠佳，仍展現對《RM》的熱愛和責任感，繼續參與拍攝，但即使李光洙十分努力，要兼顧治療和拍攝的確是很困難的事，所以他有向成員及製作組談及他的煩惱，製作組形容與李光洙是「雖然可惜但是美麗的離別」，希望觀眾向李光洙和其他成員送上溫暖的支持，而製作組亦會繼續為「永遠的成員」李光洙打氣。

而《RM》的導演崔寶弼今日就向韓媒表示對李光洙的退出感到很可惜：「他無論甚麼時候都盡全力做到最好，很明白製作組想要甚麼，作為有禮的弟弟和可靠的哥哥，成為成員之間的橋樑，是十分珍貴的成員。」