意國風情 季節食材新煮意
2021年04月27日 14:00
東網電視更多新聞短片
要數香港人最喜歡嘅意大利美食嘅話，非Pizza莫屬，從城中開到成巷成市嘅意大利餐廳及Pizza店足以證明，而近日就有Pizza店相繼推出全新口味薄餅及菜式，為大家帶來食味驚喜。
西西里獨特風情
今年踏入20周年嘅PizzaExpress由即日起至8月帶來期間限定嘅全新西西里特色佳餚，包括香辣茄子薄餅、茄子番茄寬條麵、西西里風味沙律、西西里肉腸菠菜薄餅、番茄香草沙甸意粉及焗香草沙甸魚。推介用上傳統薄餅底配西西里肉腸、炒菠菜、帕爾馬芝士、洋葱、番茄醬及香草菲達芝士炮製嘅西西里肉腸菠菜薄餅，洋溢住當地田園風味。此外，餐廳與OpenRice合作送出多重獎賞及優惠，由即日至5月30日期間，大家透過OpenRice平台訂座用膳或訂購外賣自取美食，並上載收據至https://bit.ly/3mXQ765 ，活動期間每周及全期累積最高消費金額嘅顧客更有機會贏取包括全年薄餅通行証、薄餅派對及現金券等。而經平台訂座惠顧堂食單點菜式消費滿每HK$200即減HK$20，每張單最高可享HK$100優惠，而經平台訂購任何單點菜式外賣自取亦可享9折優惠。
時令食材季節滋味
另一間意式餐廳208 Duecento Otto素以薄餅而聞名，最近也推出薄餅新口味及一系列新菜式。全新薄餅有吞拿魚番茄紅洋葱水牛芝士薄餅、盧根尼卡香腸水牛芝士薄餅及時令口味嘅意式烤豬肉片番茄彩椒水牛芝士薄餅3款口味。必試今季時令薄餅意式烤豬肉片番茄彩椒水牛芝士薄餅，大廚精選烤肉薄片、烤燈籠椒、野茴香、水牛芝士及意大利熱沾醬（（一款以鯷魚、大蒜及橄欖油製成嘅傳統意大利醬）為材料炮製而成，將季節味道食落肚。此外，還有多款全新單點菜式，包括意大利雜錦海鮮燴飯、意大利墨魚汁海鱸魚雲吞、燴羊肉醬手工闊條意粉、香烤意大利乳豬腩及香煎蘇格蘭魷魚等，展現出令人回味嘅意式風情。