意國風情　季節食材新煮意

要數香港人最喜歡嘅意大利美食嘅話，非Pizza莫屬，從城中開到成巷成市嘅意大利餐廳及Pizza店足以證明，而近日就有Pizza店相繼推出全新口味薄餅及菜式，為大家帶來食味驚喜。

西西里獨特風情

時令食材季節滋味

另一間意式餐廳208 Duecento Otto素以薄餅而聞名，最近也推出薄餅新口味及一系列新菜式。全新薄餅有吞拿魚番茄紅洋葱水牛芝士薄餅、盧根尼卡香腸水牛芝士薄餅及時令口味嘅意式烤豬肉片番茄彩椒水牛芝士薄餅3款口味。必試今季時令薄餅意式烤豬肉片番茄彩椒水牛芝士薄餅，大廚精選烤肉薄片、烤燈籠椒、野茴香、水牛芝士及意大利熱沾醬（（一款以鯷魚、大蒜及橄欖油製成嘅傳統意大利醬）為材料炮製而成，將季節味道食落肚。此外，還有多款全新單點菜式，包括意大利雜錦海鮮燴飯、意大利墨魚汁海鱸魚雲吞、燴羊肉醬手工闊條意粉、香烤意大利乳豬腩及香煎蘇格蘭魷魚等，展現出令人回味嘅意式風情。