【新片演父子】影帝Mads自爆唔知Nick Jonas係邊個？

康城影帝Mads Mikkelsen主演的丹麥電影《醉美的一課》（Another Round）於剛舉行的奧斯卡勇奪最佳國際電影，而他主演的另一新作《讀心叛變》（Chaos Walking）即將於本周上映。他近日受訪時逐一點評新片3位年輕演員。

Mads在《讀》片中與3大年輕影星「蜘蛛仔」Tom Holland、《星球大戰》（Star Wars）黛絲烈尼（Daisy Ridley）以及偶像派男歌手Nick Jonas合作。在訪問中他表明自己忘記了Nick是歌手兼音樂人。他笑說：「可能係世代問題，我忘記咗佢（Nick）係大歌星同音樂人。我同仔女講之後，佢哋鬧我話我竟然唔識Nick。對於我嚟講，佢一直都係演員。」而Mads就大讚Nick好有活力拍戲時好投入。

至於Tom，Mads就大讚他是傑出的年輕演員。在影壇已打滾多年之餘亦於舞台劇界有出色的表現。由於「蜘蛛仔」個角色好唔同，所以好有趣看到他在片中的演出，與他亦合作得好愉快。此外，他亦對女主角黛絲讚口不絕，大讚她好有才華！

除了《讀》之外，Mads曾於多部荷里活大製作包括《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）、超英片《奇異博士》（Doctor Strange）以及占士邦片《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）等片中演出過。他早前亦取代尊尼特普（Johnny Depp）於《哈利波特》前傳《怪獸與牠們的產地3》（Fantastic Beasts 3）飾演葛林戴華德。而他亦在劇集《沉默的羔羊前傳》（Hannibal）中飾演食人博士。絕對是經驗豐富的影星！