東沖有料到：也許已成習慣

雖然泰國最近的新冠肺炎確診數字再創新高，但當地人似乎已習以為常，Cafe依然有不少客人打卡歎茶。（胡慧沖提供）

撰文當日正好是4月23日，泰國的新冠肺炎確診數字再創新高，多達2,000多人受感染，單是曼谷已有700多宗個案，並有3名新冠肺炎病人死亡。

儘管如此，但大部分泰國人似乎已習以為常，並沒有因此感到惶恐。回想去年泰國疫情爆發之時，大家都盡量減少外出，但今時今日疫情變得嚴重之際，我眼見依然有很多泰國人到靚靚的Cafe及景點打卡，雖然有戴上口罩，但當進食時始終會將口罩除下，或會不知不覺中忘記了保持社交距離。似乎大家都認為感染與否純粹是彩數，好彩的便會幸免，染上了就只能嘆句倒楣。

面對如此狀況，究竟何時一切才會恢復正常呢？雖然情況惡劣，但泰國政府聲稱確診數字已達高峰，估計兩個星期後疫情便會減退。雖然我也抱着疫情早日完結的希望，但當看到每天的確診數字，及對社區隱形傳播鏈的顧慮，心裏不禁疑惑何時才能減少感染甚至清零呢？似乎真的要有奇迹才能做到。

雖然在當下環境，盡量減少交際應酬才是合理，但對於「最緊要好玩」的泰國人，有一部分人依然外出飲咖啡或打卡……希望大家都好運連連能避過疫情，並期望7月1日到布吉及清邁免隔離的計劃能如期實行。畢竟距離7月還有兩個月時間，希望有奇迹出現吧。

胡慧沖