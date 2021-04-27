為仔女搏到盡　古天樂林家棟鬥餐死！

影帝古天樂與林家棟主演的電影《惡行之外》近日進行開鏡拜神儀式。古天樂與林家棟率領一眾演員包括張繼聰、王敏奕、車婉婉、孫佳君、楊偲泳、鄧月平等出席。

兩位影帝在戲中皆飾演父親，各自為子女生死，展開一次血淚交織的正面交鋒，古天樂透露：「今次我嘅角色要為女兒報仇，家棟就為個仔擋，勢成水火。」新進導演郭文奇表示：「作為新導演，同兩個影帝合作好大壓力，不過有信心。」

戲中飾演林家棟、車婉婉兒子的林家熙（Locker）與同門師妹楊偲泳、林婷一同上陣，他說：「好彩我哋幾個本來都好熟，大家知道有份一齊演呢部戲，已私下溝通研究為角色劇本做定功課。」他不時在訪問中感激老闆古天樂給予不少機會新人，在旁聽着的家棟笑說：「老竇緊要，定係老闆緊要？」他則識趣地回答：「老竇！」而飾演輕度弱智的楊偲泳透露戲中有一場被家棟追打的動作戲。首拍電影的林婷飾演患有小兒麻痹症的女生，面對「父親」古天樂，她笑說：「比我想像中善良得多，可能以往被古生Cool爆外形影響，一直都以為佢惡惡哋，接觸後原來好親民！」

張繼聰、王敏奕在戲中飾演古天樂的警隊拍檔，問到有沒有興趣自薦唱主題曲？他們笑說：「我哋有『我最喜愛的男歌手』喺度，點同古仔爭呀。除非有5至6首插曲，我哋先有機會分到一小段唱吓。」