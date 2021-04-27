被貼街招追債　謝芷蕙否認爭人錢：知道邊個做！

𡃁模出身的謝芷蕙（Cammi）早前被「前度」S先生追數80萬元，但她否認欠債及澄清沒有跟S先生拍過拖，之後S先生「再出擊」爆出2人之親密床照力證關係，Cammi則以飲醉斷片為由，指忘記影過這些相，亦指拍照者居心叵測。

以為事件已告一段落，但原來Cammi是非仍不斷，有讀者爆料指，於啟德一號附近見到多張街招，街招上有多張Cammi與男友打了格的照片，並有「老千情侶檔出沒」、「請畀返我血汗錢」等字眼。

東網就此事致電Cammi，她表示：「我好肯定係邊一個人做，冇人會咁無聊同得閒做出呢啲事，呢個人仲一直發訊息同開其他小號騷擾我。仲貼街招講話我欠佢錢，如果係真嘅話，點解電話都唔留一個？佢係咪驚死畀人搵到？真係欠錢，佢應該搵律師追，成日做埋呢啲無聊小人動作，睇嚟我今年應該求神拜佛趕走啲小人！我哋呢排大家都忙住自己嘅工作，所以冇咁多時間理會呢個人講嘅是非，亦都唔會再回應關於呢個人搞事嘅新聞，謝謝！」

既然知道誰做，會否找對方傾清楚？她說：「大家都冇誤會，冇嘢同呢個人講，識到佢算倒楣！」她還稱已跟律師聯繫，待跟律師商量完之後，再跟警方諮詢有關問題，再決定是否報警。

S先生接受東網訪問，他說：「欠債還錢，天公地道！到處騙錢，報應來到！」講到Cammi指知道是誰貼街招，他說：「她是大話精，還有人相信她說的話嗎？叫她不要對號入座，不要再自導自演刷存在感了。」