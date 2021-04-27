近8億港元超級遊艇　貴在夠環保

幅員橫跨歐亞、三面環海的土耳其，因擁有連綿的海岸線，給航運業和旅遊業發展提供先天優勢，因而成為全球第3大遊艇生產國，造就多個品牌的崛起，好像Mazu Yachts、Sirena Yachts，以及今次介紹的Bilgin Yachts。船身長度達80米的「Tatiana」，正是後者的最新傑作，除了性能卓越、裝潢豪華外，更符合IMO Tier III認證，順應環保大潮流，因而售價高達8,500萬歐元（近8億港元），包船一星期也要77.5萬歐元（相當於720萬港元）！

可作遠程航行

以白色和銀灰色為主調、擁有流線型船身的「Tatiana」，為Bilgin Yachts迄今為止規模最龐大、工程最複雜的遊艇，外觀設計和船舶工程由Unique Yacht Design負責，選用鋼製船體配搭鋁材上層結構，刀鋒似的船首甚具霸氣，破浪時更充滿動感。

性能方面，它配備了兩台MTU 16V 4000M73引擎，而且油缸容量達168,000升，最高航速為19節，若以15節的巡航速度前進，可行駛7,500海里，作遠程航行，完全沒有問題。值得一提，遊艇安裝了先進排氣系統，符合IMO Tier III認證，被認為是同級別遊艇中最環保的一款；另外，船上配備零速穩定器，可有效緩衝海浪造成的搖晃，令遊艇安靜地巡航。

媲美星級酒店

內部裝潢由著名設計公司H2 Yacht Design操刀，結合時尚和奢華兩種風格，大量採用珍貴物料，包括Macassar黑檀木、大理石等，以營造優雅而實用的外觀。房間設置包括主人套房×1、VIP貴賓房×2、客房×5，可供12位乘客留宿，另有船員休息室，可供最多20名船員入住，足以應付長距離海上旅程。

設施方面，這艘遊艇可謂應有盡有，包括酒吧、蒸氣浴室、按摩室、按摩池、健身房、電影放映室、巨型儲物艙庫（可收納多種水上玩意）等，而游泳池更有齊室內及戶外兩種，豪華程度絕對可以媲美五星級酒店。另外，從鳥瞰角度所見，幾乎每一層甲板都設有休憩區，其中主甲板的船首位置可作為大型活動區，並可按需要而轉換用途呢！

規格表

船長：80米

船寬：12.2米

吃水：3.5米

引擎：MTU 16V 4000M73

水箱容量：48,000升

燃油容量：168,000升

巡航速度：15節

最高航速：19節