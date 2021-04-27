男神Ryan新驚喜　番茄上身紅卜卜

韓國Kakao Friends又又又出新招，在這個唯美食與可愛不可辜負的小世界裏，見到食物品牌與萌物品牌的聯名，令人分外激動！Kakao Friends與Ottogi（不倒翁）合作，在不倒翁番茄醬50周年之際，與其合作推出周邊產品，把靈魂醬汁與可愛人物相結合化身萌醬，準備俘虜大家的心呀！

這次聯乘的產品以番茄汁的外形結合可愛的Ryan，推出了5款產品，包括Ryan x Ottogi筆袋、手機座、耳機套、手機殼和環保袋。戴着番茄帽的Ryan，以不同造型混入「茄汁」中成為「臨時代言人」真係男神出動，點到你唔鍾意！

當中Ryan x Ottogi環保袋推出後光速售罄，而手機殼和耳機套只限某些型號，相信都阻止了不少粉絲的購物腳步。這5款產品都已經在Kakao Friends官網有售，除暫時已售罄的環保袋外，其他4款的價格分別是15,000韓圜（筆袋）（約HK$104）、19,000韓圜（手機座）（約HK$132）、17,000韓圜（耳機套）（約HK$118）和12,000韓圜（手機殼）（約HK$83），不過產品只限韓國境內交付，想買的朋友可能都要找找代購啦！