陳柏宇怕鬼唔敢沖涼　森美唔刷牙被阿媽公審

歌手陳柏宇（Jason）今日上森美、小儀同孔慶慇主持嘅電台節目，自爆多個秘密，先講細個未去加拿大之前係個乖乖仔，跟阿姨返工會坐埋一邊玩車仔唔周圍走，聽話嘅程度係隻鞋唔小心踩糞便，阿姨見到叫佢唔好入屋就真係企喺門口，自嘲蠢到唔識除鞋入屋。然後再講到大個啲嘅時候，因為見媽咪去廁所會拎杯水入去，就有樣學樣︰「先係拎杯奶入去，之後就朱古力奶，最後進化到拎埋即食麵入去食，但其實係唔Work㗎！兩樣（如廁、食麵）都做唔到乜滯，因為真係好難，哈哈！」

終於講到重點，Jason自爆大約7、8歲嘅時候唔鍾意、唔敢沖涼，所以會扮沖涼︰「可能細個怕鬼，驚瞇埋眼洗頭會有奇怪嘢發生，就會開水扮沖涼，然後坐喺個廁所上面等5分鐘。」仲自誇好醒、講大話能力好高，會製造沖涼嘅證據︰「會整濕條毛巾，同埋開風筒吹頭。（呃咗屋企人幾耐？）我唔知，可能佢哋知都唔出聲，我係打完波都唔會沖涼，覺得個頭笠嘅話就等到唔笠先上床，有一段時間係唔沖涼到隻腳係臭，細個睇唔到沖涼個重要性，我又唔係有皮膚病、有蟲咬，咁沖涼為咩呢？」即被森美笑稱係「嗱喳界之王」，不過Jason有利申依家係有日日沖涼嘅，近2年仲開始夜晚有刷牙︰「由細到大我喺朝早一定有刷，只係夜晚冇刷啫！」

提起刷牙，估唔到森美都有同感，到佢自爆細個係早、晚都唔刷牙，背後有個得佢先明嘅原因︰「覺得朝早個口有薄荷味會周身唔聚財，我覺得朝早個口氣係我嘅，一刷走嗰啖氣就唔係我，會失去自我，所以我好堅持唔刷牙。」但成日都避唔開媽咪嘅公審，喺眾人面前穿煲勁瘀︰「佢成日會摸我支牙刷係咪濕嘅，就喺返學搭𨋢嘅時候問我，嗰陣住公屋好多人，我就會答佢有刷，佢話支牙刷乾嘅，我再解釋係用面巾刷，點知佢話條面巾都係乾，再話我即係連面都冇洗！啲鄰居全部都聽到晒，哈哈！」