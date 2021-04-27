本日日本：敢吃嗎？全新即食蟋蟀拉麵登場

日本人對食昆蟲似乎很感興趣，除了有昆蟲零食售賣機外，就連無印良品也推出蟋蟀煎餅，最近日本專門售賣昆蟲食品的Bugs Farm網站更有即食蟋蟀拉麵發售， 挑戰食家的膽量！雖然大部分人仍未接受食昆蟲，但事實上昆蟲被視為對環境有益的環保食品，與一般的肉類相比，對環境的負擔非常小。例如蟋蟀與牛相比，排放的溫室氣體約為1/2,800，與此同時含有大量的蛋白質，並包含鐵、鈣、鋅、維生素B12、支鏈胺基酸、Omega-3和甲殼素， 擁有極高的營養價值。在全球各地也陸續有不少人推動食用昆蟲，減少對環境的傷害。

這款醬油口味的蟋蟀拉麵，每包分別有兩人分量的麵條與味粉，每一人分量的麵條便混合了約30隻蟋蟀的粉末製作，而每包味分則混入了約20隻蟋蟀的粉末。味道方面，湯頭的味道有點像魚湯，並散發泥土的獨特香氣，麵條口感與一般的醬油拉麵無分別。煮法亦如即食麵般簡單，但由於含有甲殼素，對蝦和蟹等甲殼類過敏的朋友要注意了。每包售780日圓（約HK$56）。