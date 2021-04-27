米線有驚喜　推新口味小食

食米線可以話已經成為唔少人嘅日常，一星期閒閒哋都食番一兩餐，學生哥更隨時三四五餐添，近日有幾間米線舖不約而同推出新品，有全新小食，亦有以招牌小食化身成薯片，驚喜十足！

避風塘風沙小食

食米線除咗大大碗酸或辣米線外，當然唔少得小食，香港仔南記粉麵早前首度推出「麻辣擔擔米線」套餐，豬骨湯底加入爽口榨菜、幼滑花生醬、秘製麻辣油及花生碎炮製而成，濃郁花生香味與麻辣湯料可以話係完美組合，集香、滑、麻於一身，配上幼滑米線及全新配料包括香脆惹味嘅「風沙脆豚」或「風沙春卷脆粒」等，加埋一杯清甜開胃的杧果冷泡鐵觀音，踢走悶氣之餘，一個唔覺意，味蕾仲被俘虜添！「風沙脆豚」或「風沙春卷脆粒」既係配料，亦係品牌全新推出嘅兩款小食，前者用肥瘦分明嘅豬腩肉即叫即炸成酥香脆豚，伴以炸香蒜及乾辣椒混合而成嘅避風塘風沙，脆口又惹味；而後者嘅脆豚放入麻辣擔擔湯底可以索滿湯汁，一啖咬落去即時散發陣陣麻香，別有一番風味。至於鎮店嘅招牌配料春卷亦升級炸成的骰可口嘅春卷脆粒，與避風塘風沙拌勻進食，蒜酥香辣嘅味道讓人吃完之後仍啜指回味呢！

招牌小食變薯片

至於譚仔雲南米線及譚仔三哥亦「出招」，與日清湖池屋合作，限量推出全新「麻辣豬耳味」及「土匪雞翼味」薯片，可以話係繼兩年前嘅麻辣和煳辣味薯片又一力作。「譚仔麻辣豬耳味薯片」以譚仔家喻戶曉嘅麻辣豬耳為基礎，配以三小辣為參考指標，將味道同口感融入薯片入面；而三哥則將香港小食名物「土匪雞翼」味道注入薯片之中，製作出又香又辣嘅「譚仔三哥土匪雞翼味薯片」，各小食愛好者點可以錯過呢！想試兩款新口味薯片嘅話要由即日起、每日3pm至6pm（以結帳時間計算）惠顧滿HK$100，即可免費獲贈薯片一包（須以同一張單消費滿HK$100，不可累積計算、不能兌換現金及不可與其他優惠同時使用，每張單只可獲贈一包，並不適用於外送平台訂單），薯片數量有限，送完即止。