麥明詩唔排除做番演員：冇嘢係冇可能

藝人麥明詩、黃德斌、崔加寶等於銅鑼灣為戚其義監製的網劇拍攝，劇中麥明詩與德斌有感情線，她受訪時表示相隔2年未拍過劇，有點不習慣：「第一日有啲混亂，但見到啲熟悉嘅面孔又好感動，好在德斌同導演幫我，所以拍得好舒服，不過都有啲NG，因為大家想做得更好。」

她強調正職仍是重心，今次只是用年假來拍攝：「拍戲係我嘅興趣，我好欣賞戚導（戚其義），角色又吸引，加上好團隊同劇本。（會唔會再拍？）可能要等下年，要有年假先可以再拍。（會唔會拍上癮，將演員變番正職？）冇嘢係冇可能。」

她稱拍攝前的準備工夫主要是扮靚，因為狀態跟以前相差很遠，自嘲日久失修：「我有一年冇做facial，知道要開工即時預約整指甲、做facial、整眼睫毛，又要減肥，依家真係靚咗同索咗。」

而崔加寶坦言已26年沒有拍劇，今次再「出山」，是因為之前跟林文龍吃飯，對方知道她的小朋友都已經長十，怕她悶所以邀請她復出。她說：「第1日開工不停NG，有少少驚同壓力，事前已叫佢哋唔好畀咁重戲份我！」而麥子樂表示今次角色起伏變化很大，與麥明詩最多對手戲，二人首次合作，更讚她醒目。