Q：我很年輕便結婚，現在我們四十多歲，由於子女在外地升學，夫妻間有更多時間相處。太太入得廚房，出得廳堂，在人前人後我們的確好恩愛，可是偏偏在性生活方面，太太比較被動，我提出性生活，她有時應承，有時迴避，有次我很溫柔問她為何愈來愈不想那回事，她答:「都沒特別感覺，做不做都沒所謂，你有需要我盡量配合。」聽後我心中有愧，是我一路太蠢沒有關心她有沒有滿足感，現在太太好像沒興趣，我能做些甚麼改善呢？

蠢老公

A：伴侶尚處於中年已進入空巢期，優點是擁有更多時間享受二人世界，缺點則是容易愈趨平凡沉悶，儼如同屋主關係（Roommate Relationship），更會蔓延至性生活層面。

性愛出了問題，只要願意改變，為時未晚。通常我們認為男人在性行為是「探險家型」，女性則是「安分守己型」，而認定女方被動是常態，這是大錯特錯的假定！性生活其實是雙方互動的，女性亦有其主動進取的動機，只是如果伴侶太納悶沒情趣、墨守成規，或者是過於主導，令女性參與感或投入感不足，她很多時候便會失卻動機，寧願讓性生活變成例行公事，漸漸挑不起性慾來了。

女性在性方面通常屬於慢熱（除非得到激情挑動），這跟男性可突然「開猛火」是兩回事。若男方沒發現這種性別落差，而令女方在過多的性事中沒得到性愉悅，她便容易變得麻木。此外，女性的生理周期循環受賀爾蒙刺激，會使女性在幾星期內進入性慾高、中、低潮期，例如在排卵期、月經前、月經期間，女性性慾顯得格外高漲。若男性能掌握女方的性慾旺盛周期，並在性情趣方面多下工夫，可令沉悶的性愛回復生機，性歡愉可由單方面享受變回雙方面享受。

男女在性交方面有着不同要求，男性在激起性慾後，較多是朝着射精為目的而進行，女性則較享受由愛撫至達到性高潮的整個過程。要重燃性愛，便應留意，盡管多數男性側重「目標」為本，但仍要不忘女性是以「過程」為重，互相配合和遷就節奏，方可達致圓滿的性生活。