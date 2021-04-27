黑木光　神之留級美少女

因受疫情影響，學生哥幾乎全年都唔使返學，喺屋企對住部電腦上堂，之但係學習效益有限，亦因為咁唔少學長都寧願畀小朋友留級，多讀一年書打好基礎，令將來有更好成績。不過，留級一年已經算好，好似黑木光呢位美少女咁，已經連續3年留級喇！

日菲混血兒

日本寫真界近年除咗巨乳女優特別多，擁有超班美貌嘅女優亦相當多，好似又靚女又好身材嘅十味，就被封為「最強顏面」。咁到底有冇人可以挑戰到佢呢？梗係有啦！佢就係今日同大家見面嘅黑木光囉！

今年20歲嘅佢，青春可愛，氣質仲好有陽光感，而且成日都笑面迎人，令人精神一振，故有「神之美少女」之稱。此外，佢面上仲散發出一種神秘氣質，攝人心魄，相信係同佢嘅血統有關，因為佢係一位日菲混血兒。菲律賓女仔通常都予人身材豐滿嘅印象，而光妹嘅身材一樣都好豐滿，身懷堅挺彈手嘅E Cup美巨乳，但係腰肢同四肢都好纖幼，配埋帶少少古銅色嘅肌膚，充滿健美感。

望今年畢業

光妹同好多美少女偶像一樣，喺原宿被星探發掘而投身藝能界，以14歲之齡活躍舞台載歌載舞。之後，阿妹漸漸長得亭亭玉立，便投身寫真女優行列，2018年更參加由雜誌舉辦嘅選美活動「Miss Magazine」，雖然最後一個獎都冇，不過亦冇令到佢失去自信心，反而更加努力勇往直前。

提到光妹近年最令人印象深刻嘅演出，就一定係上年喺特攝劇集《超人Z》中，扮演對抗怪獸機械人部隊「STORAGE」嘅成員大田結花，呢個角色係部隊嘅科學顧問，知識相當豐富。之但係喺現實中光妹嘅學業就唔多好喇，因為佢忙於拍寫真同舞台演出，搞到荒廢學業，於是今個學年已經係佢第3次留級！所以光妹今年嘅願望係可以成功畢業，希望佢如願以償，早啲同高中生呢個身份講拜拜啦！

近期黑木光工作繁忙，呢頭去宣傳《超人Z》，轉頭又去到足球節目做嘉賓主持，仲要拍寫真，大家想知道光妹最近有幾忙，可以多啲留意佢喺社交網分享嘅消息喇！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：33E-23-33