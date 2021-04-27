吳浩康唔排除同郭思琳發展：佢係好好嘅女仔

歌手吳浩康（Deep）到將軍澳電視城為《勁歌金曲》錄影，獻唱新歌《十倍速》的他表示：「首歌係講大家為咗工作、生活奔波，而忘記咗生命中重要嘅人同事。（有冇錯過咩人？）梗係有，例如親人，同埋之前前輩Gary Tong（唐奕聰）離去，自己最大感覺係生離死別嘅場面，因為呢啲係真正嘅分手，經歷過後就發現好多嘢其實都係好小事，早2年阿哥因為心臟病發突然間走咗，所以一接觸到呢份歌詞之後感覺好大，但唱完呢隻歌又可以釋懷。」

而講到他上月白色情人節被影到與33C郭思琳以情侶裝上陣同遊南丫島，但事後女方被踢爆有個拍拖3年的圈外男友，令他疑似變第三者，但事後女方急澄清已分手回復單身，對此他坦言2人只是朋友：「依家工作為先。（你哋有一齊去南丫島？）有，有其他朋友一齊，之前都有約過佢1、2次，都有朋友一齊。（去完南丫島之後有冇再約？）嗰次之後就未有再約，因為大家都忙，但有聯絡。（知唔知佢本身有男朋友？）唔知呀，都係睇報道先知。」問到可有發展機會？他就謂：「佢係好好嘅女仔，依家唔敢講會定唔會，2個人要多了解同等機緣。（仲差啲咩？）佢冇嘢唔好，係我自己問題。」