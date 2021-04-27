索爆女鄰居　猛男起勢追

正所謂「近水樓台先得月」，故此美貌俏鄰居一直係成人作品嘅題材之一，好似今次介紹3套作品嘅俏鄰居，唔單止身材火辣性感迷人，而且姣味十足，床上表現更係飢渴無比，絕對能為大家帶嚟官能刺激！

主動送上門

隔籬屋有個身材玲瓏浮凸嘅索女鄰居，係咪好有幻想呢？講緊係呢套由21 Sextury Video推出嘅《Charming Curves》，當中嘅女鄰居有幾咁吸引？睇吓演出陣容有Sybil A、Mary Rock、Mia Split等身材迷人，樣貌更係吸引嘅脫星，就知道點解搞到班男士意亂情迷啦！劇情相當簡單，講男主角搬入新居後，發現班女鄰居個個又索又熱情，自然對佢哋心動。有一日，呢班俏鄰居主動送上門，目的就係搵男主角曳曳，呢啲機會真係可遇不可求呀！

重拾激情

女鄰居樣靚身材正，但係性格冷若冰霜嘅話，結果只係得個睇字。不過呢套由Evil Angel製作嘅《Double Penetration Fixation #2》，班女鄰居不但外形夠索，仲要相當風騷，更重要嘅係佢哋乜嘢性愛玩法都啱添！由Emily Willis、Emma Hix、Paige Owens及Vicki Chase四位當時得令嘅脫星演出，故事講佢哋一直性生活枯燥，直至新搬嚟嘅男鄰居出現，令佢哋重拾激情，更為色誘對方而無所不用其極，結果唔單止得償所願，仲要體驗到以前從未試過嘅高潮。

特殊癖好

大部分講搭上俏鄰居嘅作品，都係講到佢哋發生肉體關係為止，不過呢套由HardX炮製嘅《Anal Cream Pies #7》，卻以後續故事為賣點，即係講男主角搭上女鄰居後，跟住發生嘅故事。由四仔名導Mason執導，搵嚟Kyler Quinn、Adira Allure、Vanessa Sky及Liv Revamped等脫星演出，故事講佢哋每個人都有一種特殊性癖好，好想男鄰居可以滿足到佢，其中Kyler Quinn就渴望對方暢遊後花園。不過性格保守嘅男鄰居，能否滿足到佢呢股強烈嘅需要呢？

碟評

俏鄰居四仔好睇嘅地方，除咗有戀愛加床戰元素外，最重要係班女鄰居夠晒姣！講到最性感迷人，《Charming Curves》絕對係首選，佢哋色誘男鄰居嘅劇情，最能夠滿足男士嘅幻想。如果鍾意重口味嘅話，就要睇《Anal Cream Pies #7》同《Double Penetration Fixation #2》，前者講男主角點解決一班囡囡嘅另類喜好，後者更係玩勻前後花園，一次過可以滿足晒兩個口味，係套CP值更高嘅作品。