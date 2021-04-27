古天樂拍戲整傷眼　流啫喱狀物體嚇親

影帝古天樂（古仔）出席公開活動，甫見記者即主動打開話閘子，表示年幾未有受訪：「我都冇出過嚟。（唔慣？）咁又唔會，總之少出街，始終屋企有老人家，開會就上網，好方便。（使唔使出埠拍嘢？）冇，剛剛喺香港拍完一部醫護為題材嘅電影，緊接着就同林家棟合作，全部戲留港拍攝。」

談到與林家棟的新戲，古仔表示：「開咗幾日工喇，其中一場戲畀4個大隻佬按住，大家鬥力，拍完手臂留有多個手指瘀傷，唔係痛但比較攰囉。」而他曾於新西蘭拍戲期間整傷眼，結果右眼縫了8針，他透露傷勢已經痊愈：「當時真係好驚，不停流血同啫喱狀物體，好大鑊，縫針先知眼球唔可以麻醉，手術感覺好痕，好彩唔使拆線，自動溶解。（有後遺症？）醫生話遲啲先醫就有喇，不過我慣咗keep住check眼嘅。（依家開始老花？）有，但我本身有900幾度近視， 所以（老花）輕微啲。（做矯視手術？）之前有諗過，但手術後兩個月冇得戴隱形眼鏡，醫生建議不如等將來有白內障，先一次過做手術清除晒所有眼疾，依家唔使急。」

另外，姜皓文（黑仔）跟太太殷寧拍拖出席，他透露自己剛完成英皇新片《金手指》的拍攝，6月會飛到泰國拍一部內地電影，預計逗留1個月。泰國疫情依然嚴峻，問到此行會否擔心？黑仔坦言：「開工冇辦法，點都要去，惟有做好防疫措施，我諗畀得我哋去，應該OK嘅。」今次太太不會做「跟得夫人」，獨自留港免他擔心。他又自爆早前接受身體檢查，發現心臟酵素偏高，要做顯影深入了解。