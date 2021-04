歌手衛蘭(Janice)到將軍澳電視城為《勁歌金曲》錄影,表示獻唱新歌《It’s OK To Be Sad》,她謂是上2個月寫此曲來紀念很多朋友過世:「有三個,其中有個係一個媽咪個仔自殺死,所以想安慰佢。」問到可曾試過想埋一邊、鑽牛角尖甚至自殺?她坦言試過:「都有諗過,有啲時候唔知咩原因個人好唔開心,可能係呢個世界嘅環境,但感恩有朋友同妹妹喺身邊傾訴,冇咁抑鬱。(幾時嘅事?)on and off,個個以為我好開心,但都有時好down。」

她坦言會為一些未來的事擔憂:「例如事業、冇得出騷,依家都係唔好諗太多,我哋成日擔心啲唔會發生嘅嘢,例如擔心自己唱得唔好,但原來都唱得OK,哈哈。」另外,提到盧宛茵在《開心大綜藝》扮她唱歌,她笑言:「外形同神情扮得幾似,但唱歌唔太似,要扭音先得。(介唔介意?)唔介意。」