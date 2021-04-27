譚俊彥分享夫妻相處之道　龔嘉欣學做好人妻

藝人龔嘉欣日前拍攝《十八年後的終極告白2.0》，該場口講述16歲的嘉欣為保護弟弟慘被繼父打。她指新劇沒有動作戲，但情緒起伏大又沉重，所以有一定難度。提到要演16歲少女，她笑言起初亦覺得未必能勝任：「不過導演話得就得，套戲由16歲演到30幾歲。」

咀戲變成笑柄

劇中她與譚俊彥（Shaun）有最多對手戲，坦言拍攝前完全不認識對方，雖然曾合作《包青天再起風雲》，但當時對手戲非常少，今次才算是正式合作：「我同佢有感情線，之前拍咗啲親熱戲，但當然冇上一套（劇集《香港愛情故事》與羅天宇的咀戲）咁誇張，係好認真嘅接吻戲。拍嘅時候覺得好搞笑，大家成日攞我哋嚟開玩笑，不過唔會尷尬。」

讚拍檔開工認真

嘉欣又大讚Shaun是個好爸爸，經常教導她：「佢會分享番第1輯嘅嘢，又會同我講吓佢屋企同埋夫妻相處之道，可能佢覺得我將來都要做人妻同做媽咪啦！佢真係出名嘅『愛妻號』，佢太太都有嚟過探班，佢每日食完晚飯都會同小朋友視像，我都有份。同佢合作好開心，佢對套劇好認真，大家有時間就會研究定下一場，有時前一日就會講定第2日嘅戲，我幾鍾意呢個工作模式。尤其第1輯反應好，我都想做好啲。（有冇壓力？）咁又冇，反而係諗點樣再進步，我對自己都有要求，總之希望畀到驚喜大家。」