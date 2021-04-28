【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月十七丙午水滿日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、安床、嫁娶

忌：修廚、作灶、放水

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

獨處可帶來片刻寧靜，體驗與世無爭的舒適感。

金牛

事業運最強，腦筋靈活，處事高效得令人羨慕。

雙子

愛情運上升，有意中人的話，可發動求愛攻勢。

巨蟹

事事順利，要懂得感恩，跟幫過你的人說多謝。

獅子

跟同事交流要客氣有禮，過激言行會惹人反感。

處女

經濟出了問題，單身者勿亂花費，小心碌爆卡。

天秤

情緒波動，跟異性溝通易有誤會，要耐心一點。

天蠍

感情關係建基於信任與尊重，勿管得對方太緊！

人馬

工作效率高，惟財運一般，投資勿盲目跟風。

山羊

事業陷入低潮，壓力從各方來襲，心情鬱悶。

水瓶

心情欠佳，最好一個人靜靜，以免惹上麻煩。

雙魚

情緒易受外界干擾，有時候不要太斤斤計較。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）鼠 易碰釘

鼠

是日沖煞，工作頻撲卻没有收穫，心情低落。

牛

容易破財，出外逛街時要好好看管隨身物品。

虎

人緣旺，適合出席聯誼活動，可望盡興而歸。

兔

工作能力受到質疑，做事要打醒十二分精神。

龍

才思敏捷，有好建議可提出，易獲公司採納。

蛇

與人交流，可充實自己，對個人成長有好處。

馬

反應過敏，覺得自己被針對，宜保持平常心。

羊

創意澎湃，有施展才能的機會，好好表現吧！

猴

偏財大旺，荷包有意外進帳，令你喜出望外。

雞

渴望成功的想法強烈，不妨朝目標繼續努力。

狗

財運與人緣皆上升，事業發展有望取得突破。

豬

身邊有強大後盾，只要踏實行事，成功在望。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

抗疫安睡妙法

疫情反覆，抗疫除了減少社交聚會、維持個人衞生，充足睡眠也是重要關鍵。在玄學上睡房風水也非常重要，睡房布置穩當不但可以有足夠睡眠及抵抗力，也有助個人運勢。

1.避免房門沖床頭

在風水學上，擺放睡床非常重要，床頭最好位於房門的對角線上，有助減低不良氣流影響。睡床亦不宜貼近房門，以免影響睡眠質素。

2.解決床頭欠靠山

床頭後方直接靠窗，又或並非貼近牆壁，留有空隙，皆屬欠靠山，最好在睡床後加上背板，甚至封窗，以免頭部受氣流影響。

3.不宜貼近浴廁及爐灶

睡房鄰近浴廁，要避免睡床貼近坐廁、水龍頭或浴缸，即使有一牆之隔，浴廁的水氣仍會影響記憶力及腎臟健康；而睡房毗連廚房，睡床貼近爐灶，會造成火氣過盛問題，精神緊張，睡不安穩。

4.注意橫樑壓頂

睡房橫樑壓着床頭，容易出現頭痛及失眠；壓着腹部，容易動手術開刀；壓着腳部，造成跌傷或撞傷擦損。最好改變睡床位置，又或以吊頂方法解決橫樑問題。

5.光線宜柔和

睡房燈光對比不宜過分強烈，以免造成精神緊張及心理不安，也不宜昏暗沉黑，以免引發陰鬱情緒，最好簡潔明亮，光線柔和。