東方日報C2：不甘被男友打入冷宮　廖碧兒報復式反擊

廖碧兒與百億富商男友盧啟賢關係撲朔迷離，早前男方將她降呢為「好友」，又跟囡囡稱呼她為「Auntie」，女方「報復式反擊」自爆身邊多追求者，人龍猶如跑馬拉松一樣長！談及擇偶條件，她否認睇錢至上，拒絕做「出租女友」！

42歲女星廖碧兒（Bernice）入行以來緋聞不絕，身邊男伴如車輪轉，位位非富則貴，暫時她情歸坐擁百億身家、曾有過一段婚姻的盧啟賢。日前她接受本報專訪時大談愛情觀，4年前她考獲國際品酒認證Level 3資格，更是紅酒酒莊的莊主，坦言希望另一半同樣是好摸酒杯底之人，有共同話題︰「一齊飲梗係開心，起碼佢識得欣賞、品嘗。因為屋企做飲食，而且自己本身又鍾意飲飲食食，睇我骨骼精奇就知啦！大家都鍾意就變咗有話題，其實係生活嘅一部分。」她同意公開戀情，但大前提要尊重對方︰「因為另一半未必係做呢行，其實想公開咪公開，最重要係溝通。」

以酒比喻男士

期間她自爆現時有好多追求者，數量猶如跑馬拉松的長度︰「做我哋呢行有桃花係啱嘅。」不過她笑言未Feel到裙下之臣發動猛烈追求攻勢。問到追求者是否被她以往的富貴男友嚇怕，有錢才能贏在起跑線？她秒速否認是拜金女，極力反對用金錢衡量另一半，此舉會顯露小女人一面，並指追求者欲奪她芳心，一切取決於心意︰「唔係一定要用錢追我，送親手做嘅手作仔都可以打動我。」她冧爆稱一直鍾情成熟、穩重型，並以品酒師身份評論男士，理想對象等同酒界中有烈酒王之稱的威士忌︰「冇添加雜質、濃度高，最好係愈擺愈純！」

拒做出租女友

自認思想傳統的Bernice，對於現今世代的「速食文化」有另一睇法，她直言難以接受時興的Part-time Girlfriend（出租女友）︰「之前同班後生仔做節目，停機嗰陣聽佢哋講依家有呢一樣嘢（出租女友），我真係唔得，你可能話我好老土，但我真係接受唔到呢啲咁前衞嘅交往方式。」而她就像普通人一樣享受跟男友拍拖的甜蜜時刻，認定對方才開始交往，絕對不是玩泥沙般兒戲。

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