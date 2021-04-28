【親身實測】「牛雜妹」公開7日零運動極端減肥餐單

「牛雜妹」李亦喬早前向東網透露試用極端減肥法，7日可以減走10磅！即刻引起一眾愛靚嘅網友注意，東網即刻聯絡牛雜妹攞多啲料，佢就大方公開呢個7日減肥餐單，而佢仲將自己減肥前同減肥後嘅絕密相片公開，睇落真係瘦咗好多，不過佢就奉勸各位唔可以長期食用，只限於「急救」身材時用！

第1日：全日任食水果，不能食榴槤同香蕉

第2日：全日任食蔬菜加1個薯仔

第3日：全日任食水果及蔬菜

第4日：牛奶加香蕉

第5日：番茄及牛肉

第6日：蔬菜及牛肉

第7日：蔬菜、水果汁及1碗糙米飯

佢話：「試過兩次好Work嘅，7日可以瘦到8至10磅甚至更多。點解我話佢好極端呢？因為佢吸收個熱量真係太低，變相如果可能你平時要出去工作，不停走動嘅人真係會支持唔住，咁我食呢個餐單，頭2、3日都盡量少啲走動，因為蔬菜嘅熱量始終有限，就算可以無限食，個人支撐唔到好容易會暈，如果係啲大運動量嘅人，我就唔建議啦！」

佢又提到：「只要捱過頭3日，基本上就冇咩問題！但呢個餐單就唔建議長期使用，只可以用作間中『急救』！好似我呢啲有工作係身，要去水腫，想身形睇落去結實啲，咁呢個餐單真係好幫到我嘅！」

餐單有弊處

不過有利亦有弊，雖然呢個「零運動減肥法」好吸引，但係李亦喬坦言會令肌肉同時流失：「好多人實驗過都係非常有效，我覺得呢個餐單，對於好似我咁，平時比較鍾意食水果、甜嘢及澱粉質嘅人係好適合，佢去水腫都幾好嘅！所以我就覺得呢個對我嚟講係一個急救嘅減肥餐單，冇唔舒服，主要都係第2、3日會比較攰同冇力，需要多啲休息，但係都有研究顯示佢會令肌肉流失。不過恢復番正常飲食後，又唔會反彈得好勁，不過要記得唔好暴飲暴食，以我經驗就算肥番，磅數都唔多，都係1kg內左右。」

問到仲有冇試過其他極端嘅減肥法？佢話：「食過一啲會屙到你傻嘅酵素，過去咁多年嚟，幾乎可以有效嘅減肥法，其實我都試過好多種，但係不停屙嗰種，都係去水比較多，真係好辛苦會屙到肚痛，最近就購入一隻日本製造嘅減肥啫喱，可以幫我帶走體脂同血糖。」

問到最近忙甚麼？她說：「準備緊電視台一個新節目，呢個真人騷嚟嘅，所以都希望以最佳嘅狀態去見大家，最近都有拍一啲網上平台嘅廣告，希望之後愈來愈多工作啦！」

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