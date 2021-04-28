開箱男︰AirTag實測　尋物神器5個必知

Apple全新追蹤配件AirTag上周發表，目前已接受訂購並於本周五（4月30日）正式開售。開箱男率先取得實物，一於聯同開箱女Rose幫大家拆解當中5個必知！

問︰AirTag設計如何？

答︰AirTag分為1個裝及4個裝，每個直徑31.9mm，厚8mm，面積跟一元硬幣相若，僅重11g輕如無物。暫時它只有純白色，網上訂購時可自訂鎸刻，在表面加入文字或表情符號，最多可以加4個符號。它由塑料機面與不銹鋼機底所組成，惟留意不銹鋼位置頗容易沾上指模，但就未算很易刮花，開箱女試用硬幣大力刮才見少許花痕，而且IP67防塵防水，可放心掛在手袋或背包上。

問︰接駁容易嗎？

答︰要接駁AirTag，首先iPhone要更新至iOS 14.5版本。每個AirTag出廠都包有一塊膠片，拆走時可連電池絕緣片一拼拉走，這時裝置便進入待命狀態，之後靠近iPhone，連接介面便會自動彈出，隨之可命名它，並把它註冊到Apple ID，整個過程只需10秒左右，開箱女就話似足接駁AirPods咁容易！

問︰點樣搵佢出來？

答︰成功設定的AirTag會顯示在「尋找」App內，用戶可以查看物品的即時或最後位置。每一個AirTag都配備U1晶片，支援超寬頻技術，讓iPhone 11及iPhone 12透過「精確尋找」功能，以鏡頭、ARKit、加速感應器及陀螺儀更準確鎖定AirTag。測試發現，畫面會實時顯示AirTag的方向及距離，距離愈近，手機震得愈密愈大力，背景畫面也會由黑色轉成綠色，而用戶也可開啟AirTag的發聲功能，令失物更容易尋找。實測放入手袋或隔著鐵櫃一樣搵到，短距離如在房間內尋回的機會相當高，啱晒大頭蝦使用！

問︰遠距離又搵唔搵到？

AirTag使用藍牙技術作短距離尋找，但不在藍牙範圍內，也可經「尋找」App協助追蹤。官方表示，只要AirTag附近有其他Apple裝置，對方就收到它發出的藍牙信號，並向物主回報它的位置。只不過留意這只是大概位置，若然遺失在大廈內，它不會準確到顯示它的的所在層數。這時就要靠AirTag的「遺失模式」，用戶可標記回撥電話及訊息，當別人拾獲時，只要把它靠近iPhone或任何支援NFC的裝置頂端，就可開啟Safari找聯絡失主，但大前提是對方好心，又懂得這方法才可。

問︰別人可否盜用？

答︰如果AirTag與物主分開一段時間，它在位置移動時會發出聲響，以引起注意。如果用戶發現不明的AirTag，可以用 iPhone或支援NFC的裝置輕觸，並根據指示停用不明 AirTag。另外，AirTag一經登記一個Apple ID，就不能再登記另一個，變相別人偷了也得物無所用。