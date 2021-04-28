「是非精」劉穎鏇被整蠱　NG多次整傷陳詩欣勁委屈

無綫節目《大整蠱》最新一集整蠱劉穎鏇（Tiffany），她被安排拍攝新一輯《學是學非》，準時化好妝的她卻一波三折，先被big big channel攔住做訪問令到她遲到，去到拍攝現場已經被導演詐型。導演又臨時要求改對白，背冗長的化學名字，她自然中計，NG多次依然背到甩甩漏漏。

接着做實驗，Tiffany的道具又被做手腳，實驗做來做去也不成功，令到她相當焦急，導演繼續交戲埋怨她，連監製也出場調停，覺得受到委屈的她喊咁口說：「大家都知我唔識中文，我係需要時間去背，但係點解要講到我好冇用咁呢？不如，我呢一集唔好拍，拖累大家唔好，就當我冇出現過，我有努力去做，但係佢怪責我遲到，將啲責任推晒畀我。」

Tiffany被工作人員氹番繼續拍節目，原來遊戲還未完，接着還有「終極大整蠱」！她按博士指示下倒化學物品製造「爆炸」實驗，豈料她一倒化學物品卻變成「大爆炸」冒出大量煙霧，混亂間陳詩欣嗌痛稱撞傷頭部流血，何泳芍則在旁安撫，博士也跌倒在地上，Tiffany一臉疑惑：「點解會咁㗎？點解會咁勁嘅？」博士亦好戲怪責說：「你唔應該倒得太快㗎。」顯得相當無辜的她不知所措，此時節目終於開估，大家指整個節目其實也整蠱她，Tiffany知道並不是自己出問題，即刻笑番。