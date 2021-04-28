民選本世紀最佳英國影星　《哈利波特》只有1人入圍

英國電影網站最近舉辦21世紀最佳英國電影以及影星選舉，雖然國民選《哈利波特》（Harry Potter）系列為最佳英國電影，但竟然10大最佳英國男女影星當中只有「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）1人入圍，她的兩位最佳拍檔「哈利仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）和「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）均未有入圍！

「妙麗」排第6位，並以31歲之齡成為10大女星位置年紀最細的1人。至於排第1位就是深受英國國民愛戴的英國老牌女星茱迪丹茲（Judi Dench），而排第2位就是奧斯卡金像影后「英女王」Olivia Colman。另一「英女王」海倫美雲（Helen Mirren）亦有入圍排第4位。此外，10大位置還有琦溫斯莉（Kate Winslet）以及Emily Blunt等。

而最佳英國電影男星方面，賽果令人大跌眼鏡！《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max :Fury Road）的影壇鐵漢Tom Hardy，竟然擊敗排第2位的「占士邦」辛康納利（Sean Connery）而登首位。而奧斯卡出爐影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）就排第3位。除了辛之外，另一「占士邦」丹尼爾格力（Daniel Craig）都有入圍。此外，「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、「甘度夫」伊恩麥基倫（Ian McKellen）等都有入10大男星位置。

至於最佳英國電影方面，僅次於《哈利波特》排第2位就是同樣小說改編的《BJ單身日記》（Bridget Jones’s Diary）。此外，《孤星淚》（Les Miserables）、《鄧寇克大行動》（Dunkirk）、《1917》（1917）和喪屍片《28日後》（28 Days Later）等都有入10大電影之列。

21世紀10大最佳英國電影男星

1.Tom Hardy

2.辛康納利

3.安東尼鶴健士

4.哥連卓夫

5.丹尼爾格力

6.班尼狄甘巴貝治

7.里安納遜

8.伊恩麥基倫

9.加利奧文

10.曉格蘭特

21世紀10大最佳英國電影女星

1.茱迪丹茲

2.Olivia Colman

3.瑪姬史密夫

4.海倫美雲

5.琦溫斯莉

6.愛瑪沃森

7.海倫娜寶咸卡特

8.Emily Blunt

9.Julie Walters

10.姬娜萊莉

21世紀10大最佳英國電影

1.《哈利波特》系列

2.《BJ單身日記》

3.《孤星淚》

4.《鄧寇克大行動》

5.《柏靈頓》

6.《霍金：愛的方程式》

7.《1917》

8.《28日後》

9.《超級無敵掌門狗之世紀大騙兔》

10.《This Is England》