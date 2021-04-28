玄彬孫藝珍都有份　BTS連續2年稱冠福布斯名人榜

韓版財經雜誌《福布斯》今日公布的「2021韓國福布斯名人榜」，選出最具影響力的歌手、演員、運動員及主持等40位名人，人氣席捲全球的男團防彈少年團（BTS）以大熱姿態排榜首，是連續第2年在該榜稱冠，曾於前年稱冠的人氣女團BLACK PINK於去年回落至第3位，今年就升上第2位，南韓棒球選手柳賢振與國腳孫興民就分別排第3及第4位。

去年播出的演歌選秀節目《明天是Mr.Trot》在韓國引起熱烈討論，在節目中勇奪冠軍的林英雄登上第5位，同樣是該節目出身的演歌歌手永卓、鄭東元、李燦元、張民皓、金浩中、羅泰柱及金秀瓚都有上榜，至於「國民MC」劉在石就排第7位，台灣成員周子瑜所屬的女團TWICE進佔第12位，靚聲女歌手IU就登上第13位，男團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優躋身第17位，去年亮相劉在石節目《玩甚麼好呢？》而爆紅的李孝利與Rain則登上第33及36位。

演員方面，韓劇《梨泰院Class》的男星朴敘俊排第14位，「長腿Oppa」李敏鎬排第16位，去年憑韓劇《雖然是精神病但沒關係》回歸的金秀賢就排第20位，因拍人氣韓劇《愛的迫降》而撻着的玄彬與孫藝珍分別登上第21及27位，「國民初戀」秀智與話題劇《Penthouse》的女星金素妍則分別排第23及24位，《Start-Up：我的新創時代》的男星金宣虎、《夫妻的世界》的女星金喜愛與韓韶禧就依次排第31、34及39位。

2021韓國福布斯名人榜

1. 防彈少年團（歌手）

2. BLACK PINK（歌手）

3. 柳賢振（運動員）

4. 孫興民（運動員）

5. 林英雄（歌手）

6. 金廣鉉（運動員）

7. 劉在石（主持）

8. 永卓（歌手）

9. 鄭東元（歌手）

10. 張允貞（歌手）

11. 李燦元（歌手）

12. TWICE（歌手）

13. IU（歌手）

14. 朴敘俊（演員）

15. 張民皓（歌手）

16. 李敏鎬（演員）

17. 車銀優（歌手）

18. 白種元（主持）

19. 羅泰柱（歌手）

20. 金秀賢（演員）

21. 玄彬（演員）

22. 金浩中（歌手）

23. 秀智（演員）

24. 金素妍（演員）

25. 朱智勛（演員）

26. 金秀瓚（歌手）

27. 孫藝珍（演員）

28. 朴震榮（歌手）

29. 成始景（歌手）

30. 李昇基（演員）

31. 金宣虎（演員）

32. 朴世莉（主持）

33. 李孝利（歌手）

34. 金喜愛（演員）

35. 金軟景（運動員）

36. Rain（歌手）

37. 趙正錫（演員）

38. 羅勳兒（歌手）

39. 韓韶禧（演員）