日富豪中毒暴斃3年　25歲前AV女優老婆涉謀殺被捕

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助，2018年5月在家中離奇倒斃，體內驗出大量毒品，疑急性興奮劑中毒致死。他死前3個月所娶的25歲前AV女優嫩妻須藤早貴涉嫌謀殺，今早被當地警方拘捕。

警方經過3年調查，取得須藤與毒品賣家的交易證據，今日凌晨於其東京品川的豪宅內將她拘捕。須藤於婚前曾以假名拍AV，她於2017年經人介紹結識年長55歲的野崎，2人於2018年2月結婚，野崎每月會給予其100萬日圓（約7.17萬港元）家用。須藤曾向警方表面：「我每個月都會拿到100萬，怎麼可能是我做的。」但婚後，野崎幸助曾向友人透露嫌棄老婆不會做家務，並有外遇，並打算離婚，懷疑有人為了13億日圓(約926萬港元)身家動殺機。須藤近年多次到韓國整容，有指她計劃本月移民到杜拜生活，又有指她與28歲鴨王Roland關係非淺。

野崎經營貸款、酒類批發及地產等生意起家。他自稱「曾食盡4000美女」，生前女伴起過4000人，曾出自傳大爆性史。他出事前每年會定期做3、4次身體檢查，其愛犬也在他離世18天前暴斃，警方早已鎖定須藤為嫌疑人物。