【簡潔生活學】個案分享：「三高」太太一周減2kg

學會美國生酮飲食教練的理論，融會貫通，找出合適的一套是最重要，都市人未必可以完全配合去實踐，但能夠做到低碳已經幫助很大，食材和調味料雖然有一定限制，但不必執着，如在實踐上有難道是可以調節，配合自己生活作息去採用這個飲食方案，已經有一定效果。

曾幫助一位L太太，她身形明顯較為圓潤，但活動自如，L太太希望身材標準，不用穿衣有所限制，最重要是身體健康，因她本身有三高的情況。

她身高155cm，體重68kg，BMI 25-29.9，屬於過重，建議先從生活習慣着手，有健康體魄，體重自然回落，先不要介意身形，應先處理三高，諮詢L太太日常生活和飲食習慣，每天中午起床，第一餐是午餐，之後會看手機或電視，直至下午茶時食甜品和水果，因第一餐的時間是下午兩點，所以下午茶已經是傍晚六點，晚餐則是晚上九點，午餐晚餐一樣是以「粉麵飯」作主食，蔬菜量極少，睡覺是凌晨時分，睡前有吃消夜習慣，例如：薯片和朱古力或者即食麵。

重新定下時間表和飲食守則，盡量每天早上九點或之前起床，早上進食雞蛋和蔬菜，可加牛油果，之後作一小時散步，或輕量運動例如瑜伽，午餐一點鐘進食，食肉類加蔬菜，三文魚配搭蔬菜，或者雞扒和沙律，下午茶可以改喝綠茶，如有點肚餓可食水煮蛋，晚餐六點進食，餐單和午餐一樣，晚上盡量十二點之前睡覺，多喝開水是重點 ，我提議喝溫水，避免冰水。

結果：她一星期減了2kg，成績不錯，最重要是身體健康有改善，因沒有進食甜食，皮膚變得光亮細緻，甚至睡眠質素有改善。

如有問題，建議請教專業人士。

食譜：煎豆腐配雜菜

材料：硬豆腐×1

沙律菜任選

青瓜×1

紅椒少許

果仁少許

醬汁：意大利陳醋適量，橄欖油適量

做法：

1. 先將硬豆腐切片，抹乾水分，慢火煎至兩邊金黃。

2. 沙律菜洗好放底，青瓜切好放面。

3. 把煎好豆腐放上面。

4. 淋上醬汁，加少許果仁，完成。

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Profile：

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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