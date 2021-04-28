【娛刺撈飯】炮友論夠坦白！翟威廉奇迹翻身

「問世間情為何物，直教生死相許﹖」今時今日聽到呢句說話，大家肯定覺得老土，之不過情情塔塔嘅嘢，無論放喺咩年代都好，一樣大把人為呢樣嘢煩，為呢樣嘢愁。比起以前嘅傳統保守觀念，現今社會對男女關係嘅態度，真係開放咗好多，婚可以唔結，但最緊要有Feel，男男同女女嘅Couple，畀着十幾廿年前或者打死都唔認，依家又有咩好怕，出櫃咪出櫃囉，甚至有唔少人大膽表達對性嘅追求，要為自己爭取「性福」。

傳統保守同開放前衞，兩套價值觀截然不同，當中冇話絕對嘅對與錯，唯一重點係要確保雙方抱持相同嘅價值觀，如果唔係就保證你有排煩！好似最近娛樂圈爆出嘅「女友變炮友」風波，可以話係最新鮮滾熱辣嘅例子。話說歌手麥貝夷3月29號喺社交網Post咗個限時動態，狂數前度性伴侶嘅數量多到得人驚，埋尾仲醒多一句「生日快樂 生生不見」，唔少人即刻猜測麥貝夷所形容嘅「最差勁渣男」，就係當日生日又同佢傳過緋聞嘅翟威廉。

麥貝夷過兩日仲喊住解釋「炮友」嘅定義，認為「炮友」只係得Physical Exercise，自己同前度一齊嗰陣，做晒拍拖會做嘅嘢，對方又接受自己要求做足安全措施，好肯定係女朋友身份咁話。所以話呢，情情愛愛嘅嘢真係好複雜，唔係認做Double豬就有用㗎，畢竟每個人都係獨立個體，對同一樣事物可以有千百種睇法，你覺得女朋友應該係咁定義嘅時候，又有冇清楚了解過對方，究竟係咪同你抱持同一種觀點呢？

姑勿論麥貝夷今次校啱時間出Post嘅動機，究竟係純粹想出番啖氣，定係想借網民把口公審佢眼中嘅渣男，令對方喺娛樂圈永遠消失，本應呢啲涉及渣男、炮友、欺騙字眼嘅感情風波，男方往往處於下風，女方就以「受害者」嘅姿態獲得網民同情，偏偏今次「女友變炮友」風波，網民大多數傾向撐男方，原因在於麥貝夷錯判形勢同埋衰多口。

唔理你喺娛樂圈撈到風生水起定係半紅不黑，做得藝人都要慎言，先唔講有冇搞錯炮友同女友嘅定義，又或者當初將呢啲「私人嘢」公開有冇問題，最弊係見勢色唔對嗰陣，加碼爆料話前度曾經閨蜜同搞埋一齊，博人認同前度真係「最差勁渣男」，諗住可以改變風向，結果咪衰多兩錢重，換嚟「唱通街畀人知道佢私有化失敗」、「自己搭沉船就搞人哋」嘅指罵。

當然啦，麥貝夷由始至終都冇開名，究竟「真正主角」係咪翟威廉，除咗當事人同知情人士之外，大家永遠得個估字。不過，翟威廉作為「最大嫌疑人」，喺今次風波入面對答得體係幾抵讚，先係否認同麥貝夷拍過拖，直接釐清並非對方口中嘅前度，跟手又話係咪講緊佢都好，如果真係有任何嘢令佢唔開心或者誤會，就講聲Sorry，盡顯紳士風度。

但最精彩嘅係，翟威廉坦白公開自己嘅生活模式，認為如果事前同對方講到清清楚楚，大家係陪伴對方嘅短暫關係，喺佢角度就樣就唔算渣男。呢種坦承嘅態度，同一啲表面係好好先生，但轉個頭搭的士去鯉魚門，或者鍾意多人運動嘅「偽人」唔同，翟威廉對公眾承認淨係會選擇「只要伴侶」嘅生活，又識得避重就輕，喺承認有過日本同韓國嘅短暫伴侶嗰陣，避開用炮友呢個比較負面嘅字眼，表達對短暫伴侶嘅尊重。雖然翟威廉呢種生活模式，未必個個認同或者接受，不過比起𢱑爛塊面博同情，對人坦白真誠，就肯定容易贏得掌聲啦。