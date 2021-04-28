藝員訓練班變真人騷！曾志偉：好似《全民造星》

無綫《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》在將軍澳電視城進行面試，約有1,800人遞交報名表，年紀最細18歲，首輪面試約有1,200人出席參與幕前面試，坐爆一廠。無綫副總經理曾志偉率領首席創意官王祖藍、訓練班主理人馬浚偉、助理總經理曾勵珍與樂易玲等高層出席面試。

志偉上台鼓勵大家，表示很開心，很久未見過那麼多人塞爆一廠，歡迎大家加入無綫大家庭。他說：「今年係特別嘅一年，因為由祖藍嘅創意下，正構思將今年藝員訓練班變成好似《全民造星》嘅真人騷，將訓練班學員變成演員嘅培訓過程呈現觀眾眼前。我哋唔一定揀靚仔靚女，我同祖藍都得囉，最重要係對演藝有興趣，有信心、努力，對演藝忠誠，熱愛演戲。努力係必需嘅，如果唔勤力，縱使充滿藝術細胞，機會都會流失。」祖藍則自嘲說：「我咁都捱到今日，所以門檻唔係咁高。」志偉台上發言後則一支箭離開現場，未有接受訪問。

講到訓練班真人騷化與ViuTV《全民造星IV》相撞？樂易玲受訪時表示：「其實我哋上年已經有咁嘅計劃，不過祖藍上年比較忙，佢今年返嚟就即刻就同佢提議，同埋其實TVB造星已經造咗50幾年。」祖藍則說：「籌備中，大家會有啲唔同，TVB訓練班歷史悠久，亦都係TVB嘅獨有嘅文化。（招募學員年輕化？）好似我門檻咁低都得囉，其實最緊要係創造多啲就業嘅機會。」曾勵珍則強調訓練班並不是為了做騷，學員是需要有長遠發展。馬浚偉指公司對訓練班投放了很多資源，希望學員珍惜，會對學員作全方位訓練，3個月理論課程、3個月實習，他說：「希望大家學習認真、虛心、唔好遲到，呢個係我恩師珍姐教嘅。」