章子怡孫紅雷驚喜合體　撐張藝謀新作首映

英皇電影《懸崖之上》由楊政龍總策劃，張譯、于和偉、秦海璐、劉浩存、朱亞文、李乃文、倪大紅領銜主演，該片日前於北京舉行盛大首映禮，導演張藝謀聯同眾演員出席，曾參演張藝謀作品《我的父親母親》的孫紅雷與章子怡，亦在首映禮驚喜重聚，與觀眾一起見證張藝謀新經典的誕生！

《懸崖之上》改編自著名作家全勇先的原創故事，是張藝謀首次嘗試諜戰題材，該片電影的背景設置於冰天雪地的哈爾濱，張藝謀特別選擇從東北雪鄉出發，拍攝期間遇上疫情肆虐，一度被迫中斷拍攝，張導演透露：「疫情期間我們停擺了50天，全體工作人員封閉在當地的賓館，進行自我隔離。這樣一個長期停頓，對任何劇組影響都是非常大的，故事的連貫、人物的狀態，尤其是天氣轉暖後，進入無雪期，一切都不對了！當再次復工時，所有的細節都要續上，都要做到天衣無縫，難度可想而知，這也是對導演整體把控的一個最大挑戰！所有的困難不一一列舉了，所幸我們完成了這個挑戰！」

除了環境因素，演員的心理及表演狀態，也是復工後，張導演極為關注的重點：「這並不是膚色變化和胖瘦的問題，而是要重新回到準確的人物狀態中。換句話說，臉上的一個細微表情，前一半後一半相隔50天，看起來無異常，這對演員是最大的挑戰。很高興，我們有一組最優秀的演員，他們無論角色大小，全都圓滿完成了任務，今之演員的表演，是非常整齊的，沒有人掉鏈子，做到這一點卻是『成如容易卻艱辛』！」

孫紅雷與章子怡，於今次首映禮上驚喜重聚，章子怡恭賀張藝謀再完成一齣出色的好戲：「我特別的感動，所有的情感都非常動人！于和偉演得特別好，我們上一次合作《上陽賦》，他演我的父親，這一次張導演完全為他量身訂造，特別難演，情感很克制，導演放了很多自己對家、子女的情感，看到這些小細節，我覺得導演特別的浪漫！」章子怡還大爆導演隱密細膩的心思：「戲裏面有幾輛車子，其中有個車牌『1227』，就是導演女兒的生日！因為我女兒的生日，也是12月27日，所以我對這個數字特別敏感。」