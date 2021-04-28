星環喇叭　演繹「圓」美

一體式喇叭大多方方正正，雖然容易配襯傢俬，但就少了一份個性。美國音響品牌Harman Kardon向來愛搞新意思，兩年前無線藍牙喇叭Onyx Studio就大膽採用手袋造型，令不少樂迷耳目一新。最近Onyx Studio宣布推出第7代，沿用家族式渾圓機身，整個機面被網罩包覆，同時外圍環繞一條經過陽極氧化處理的鋁合金手挽，方便用戶抽起之餘，外觀仲激似土星環，予人極濃Sci-Fi科幻感。

Onyx Studio 7內置1組120mm低音單元及2組25mm高音單元，總輸出功率50W，以一體式喇叭來說算是夠力。實測中高頻表現平均，低音量感不俗，若把2個喇叭以Wireless Dual Sound無線音效技術連接在一起，立體聲效果更會立即提升。電量有3,250mAh，充電5小時足夠播放8小時音樂，而且播歌時毋須插電，解決了家中走線問題。惟留意它並不防水，而且重達3.2kg左右，帶去戶外使用就有點勉強了！

<同場加映>

開瓶喇叭

以上Onyx Studio 7較適合家中使用，若想戶外聽歌的話，JBL最近推出的第3代Xtreme 3便攜式藍牙喇叭可能更適合，皆因它的重量只有1.968kg，並合乎IP67防塵防水要求，支援15小時播放及增強增音的PartyBoost功能，最特別是肩帶搭配開瓶器，瞬間變作Party Drinks神器！