本日日本：著名建築設計事務所　炮製京都新酒店特色空間

京都不少酒店都以傳統文化為主題，剛於本月開幕的hotel tou nishinotoin kyoto by withceed（ホテル トウ 西洞院 京都 バイ ウィズシード）也不例外，以「裏・京都」深度文化為主題，融合京都獨有的歷史背景，置身其中仿似穿越時空。酒店距離京都車站約10分鐘步程，位於世界文化遺產「西本願寺」與重要文化財「東本願寺」兩寺之間。酒店共提供121間客房，提供2人至5人入住的10種不同房型，空間設計由著名建築家谷尻誠及吉田愛率領的建築設計事務所SUPPOSE DESIGN OFFICE負責，結合光影及日式庭園等元素，巧妙地延伸視覺的深度。例如從木框及紙門間透出的光，令人聯想深奧的空間，或是從一塊石頭令人想像庭院的存在等等。值得一提的是酒店附設的Cafe ＆ Bar Oku特別提供新西蘭人氣咖啡店Allpress Espresso的烘培咖啡西式早餐，以及使用京都八代目儀兵衞米店的米炮製的和風早餐，無論選擇哪一款都可以讓你的新一天有美好的開始！除了享用美食外，還可以到藏書閣挑選有興趣的讀物，在日式庭園包圍下靜心閱讀，滋養心靈。

hotel tou nishinotoin kyoto by withceed

地址：京都府京都市下京區西洞院通花屋町下る西洞院町455

房價：每房每晚10,000日圓起（約HK$720）