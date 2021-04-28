蔣怡戴過百萬翡翠鑽飾登場　爆老公揚言送埋間舖

模媽蔣怡近年醉心鑽研廚藝，去年中更籌劃推出食譜，「BB」終於面世，她盛裝出席記者會推介，性感打扮配上丈夫珠寶公司出品、價值約110萬的全套翡翠鑽飾，閃爆全場。談到對食的追求，她不諱言：「細個嘅時候父母忙工作，好彩嫲嫲煮得一手好餸，培養咗我嘅味蕾。我好為食，大學時試過朝早6點餓醒。疫情關係依家我日日煮幾餐畀屋企人，除咗西餐外，我喺薄扶林嘅廚藝學院學埋中菜初班，已經同老師講咗會繼續報讀落去，起碼喺嗰度逗留10年，或者要搬去附近住近返學。」

她事後受訪，表示最感動影響到父母對美食追求：「佢哋以前淨係想食清淡啲，好多嘢都白烚，依家爸爸日日嚟我屋企幫手湊小朋友，我煮飯畀佢食，佢返去同媽咪買餸照辦煮碗 呀！」她透露即將到來的母親節，自己有意為媽媽下廚：「佢哋唔鍾意出街食飯，咁我煮畀佢，不過仲未約實，哈哈。」

問到母親節她本身是否亦會有「驚喜」，她答：「我個女好鍾意整手工藝品，已經話影咗禮物畀我。其實每次佢整嘢送畀我都好激動，每日話明畀我聽做到邊個程序。有時我出去做嘢，佢會好掛住我，落手整張卡放喺我枱面。（爸爸呢？）都會有，不過冷漠啲，我老公喺屋企冇乜地位，得我向佢表達愛意，不過佢又冇乜所謂。（呢套首飾係佢送畀你嘅母親節禮物？）佢成日都話只要我喜歡，成間舖頭都係我嘅，我要嚟做乜？首飾都唔使成套，打散嚟用OK啦。」