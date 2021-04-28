環球佳餚任揀　請媽咪擦番餐

雖然話孝順父母無分日子，不過來到母親節，大條道理要請阿媽食餐好。坊間不少餐廳推出主題餐單，由傳統中菜及日本菜，到新派豪華西餐都任君選擇，價錢亦豐儉由人，是時候揀定餐廳，早點訂位和媽咪慶祝喇！

中式美饌

早鳥優惠

位於旺角東酒店嘅帝京軒，由即日起至5月9日期間推出「甜蜜．母親節中式套餐」，包括「母親節套餐I–華麗媽咪」及「母親節套餐II–慈心媽咪」兩款餐單，前者有金箔魚籽琵琶乳豬、貴妃黑豚叉燒和黑松露楓葉棵作前菜，又有桃膠百合花膠燴燕窩、紅燒6頭湯鮑魚及鮑汁扣鵝掌、籠香水晶鹽甑貴妃雞、X.O鮭魚蟹肉炒絲苗及甜品等；後者則有冰燒五層腩、金牌黑豚叉燒、川辣牛面頰薄切、秋葵牛肝菌小耳朵及麻香海蜇絲作開胃菜，又有櫻海老海皇焗釀蟹蓋、古法花膠雞絲燴燕窩、頂級韓國莞島6頭湯鮑魚伴天白花菇、兩弄深海大花尾龍躉（靈芝菇海帶甜薯龍躉柳及金銀蒜金菇蒸龍躉頭腩）及甜品等；凡4位惠顧套餐更送頂級韓國莞島6頭湯鮑魚乙罐。最重要是於5月1日前預訂及預付訂金享88折優惠，提早一日預訂更可額外加幾十至200港元享升級優惠，如每位加30港元可將欖菜鮮百合玉帶桂花蚌轉作高湯翡翠珍寶玻璃虎蝦球，又或每位加100港元可將頂級韓國莞島6頭湯鮑魚伴天白花菇加關東遼參等，抵！

櫻花美饌

以前在這個季節，很多人都會飛到日本賞櫻，也趁機品嘗櫻花美食。翡翠拉麵小籠包近日推出季節限定的賞花嘗花饌系列，以櫻花、玫瑰和櫻花蝦等炮製出玫莓脆脆豬頸肉、夢幻雲朵蝦等菜式。指定分店還於4月30日至5月9日推出2款節日套餐。溫馨感恩套餐除有上海小籠包、熏魚、葱燒蹄筋、清炒河蝦仁，還有漫天櫻花蝦炒飯和玫瑰醉迷丸子。另一款華麗盛宴套餐則有花雕碎雞、梁溪脆鱔、海參燜鮑魚、松子魚、花膠筒砂鍋雞和漫天櫻花蝦炒飯等，子女既能和母親吃餐好，又能品味櫻花氣息。（需預訂）

早食8折

母親節當日相信很多餐廳都會爆滿，很多人都會提前慶祝。灣仔中菜廳中庭於5月8日及9日，推出2款母親節套餐，母親節溫情菜譜包括有鮮人參燉竹絲雞、頭抽煎北海道帶子、野菌炒黑豚肉、炸子雞和蛋白奶黃壽桃等。母親節念親恩菜譜則有松茸干口磨燉螺頭、蠔皇6頭鮮鮑扣鵝掌、沙巴躉二味、金華玉樹雞和荷葉飯等菜式。若於5月8日晚惠顧，更可享8折優惠。（需預訂）

星級中菜

和家人聚會，大多會揀選老少咸宜的中菜，佐敦逸東酒店米芝蓮一星中菜廳逸東軒於5月1日至9日，推出4位和8位用的9道菜母親節套餐，4人套餐包括古法燉佛跳牆、二弄玻璃蝦球、10頭鮑魚扣伴柚皮、清蒸東星斑和冰花雪耳燉雪梨等。8人套餐則有金陵醬燒原隻斬件乳豬、拆蟹肉燴燕窩、XO醬蘭花泡龍蝦球、10頭鮑魚扣婆參及濃湯蘿蔔浸原條星斑球等，菜式矜貴，讓家人吃得滿意。（需預訂）

媽媽免費

來到母親節當日，除了有特別主題套餐，也有餐廳對媽媽作出不同的優惠。中環米芝蓮星級中菜廳都爹利會館於5月8日至9日推出6道菜米芝蓮星級全日套餐，菜式有黃金炸釀3.6牛乳蟹蓋、杏汁花膠燉雞、上湯焗百花星斑件、八珍醬烤骨和紅棗桂圓燉素燕窩等。而且4人或以上訂位，1位媽媽可獲免費用餐，感覺更抵。

西日美饌

美式燒烤

吃慣家常小菜，偶然來一場豐富的肉宴，讓人胃口大開。中環美式燒烤餐廳Meats於母親節當日推出Mamma Mia！菜單，7道菜包括魚肉夾餅、生和牛薄片、烤乳豬和烤三文魚等，甜品則有朱古力海鹽焦糖雲呢拿雪糕，加指定價錢可配調酒和法國粉紅葡萄酒，最啱喜愛啖啖肉的媽媽。（需預訂）

特製蛋糕

美味精緻的日本菜一向廣受香港人歡迎，將軍澳日式居酒屋「本店」由4月30日至5月9日推出多款母親節限定美食，如磯煮鮑魚、櫻花蝦土佐豆腐、寄世鍋、和牛壽喜燒等。當中較特就有「壽司蛋糕」，櫻花蝦粉混合的壽司飯，內裏有三文魚、明太子和青瓜，和母親一齊切都幾開心。（需預訂）

親民法菜

提到法國菜，大家先想到的就是價錢，其實當地還有很多親民價錢的小餐館。法式餐館District 8於5月9日推出母親節2道菜式3道菜的限定套餐。前菜有法式Gruyere芝士球、三文魚他他配魚子醬， 以及雞肝醬肉凍配酸種麵包多士。主菜可揀選海鮮馬賽魚湯或法國燉黃油雞，還有可以供2人分享的O'connor牛柳配法式葡萄酒醬汁。甜品方面就有自家製檸檬撻、閃電泡芙或朱古力撻，平均每人消費數百元，感覺親民。（需預訂）

多國菜混搭

熱愛嘗新的媽媽，可以選擇多元化的菜式，尖沙咀The Commune於5月9日推出限定母親節午市菜單，菜式有滷水鴨腿脆球、皇帝蟹茶碗蒸，鮮鮑、花膠及烏雞燉煮的老火湯，主菜從香煎鱈魚或慢煮小牛柳2選1，最後以荔枝、大黃和士多啤梨味的聖安娜蛋糕作結，邊吃邊欣賞開揚的海景，胃口都好啲。（需預訂）