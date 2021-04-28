改Logo、玩拳擊　聯名袋款勁玩嘢

法國時尚品牌LONGCHAMP多年來積極與來自不同界別的設計師及藝術家聯名合作，務求為品牌支持者持續帶來驚喜之作。今季品牌特別與EMOTIONALLY UNAVAILABLE攜手打造聯名系列，用上拳擊風格演繹各款單品。當中服飾方面就有黑色絲緞拳擊袍、絲緞短褲、小羊皮革上衣、小羊皮革運動長褲等登場，將拳擊主題與品牌標誌性的皮革工藝共冶一爐，設計風格擺脫LONGCHAMP偏重女性化的品牌形象。

袋款方面，設計就演變自經典Le Pliage及Le Pliage Cuir袋款，巧妙地將品牌名字分拆變成袋面「BEEN A CHAMP A LONG TIME」標語，並將紅色心形圖案與奔馬標誌組成Monogram圖案配搭到袋上，而皮革旅行袋更首度加入可調節長度的背帶，讓原本只有手挽設計變成可以背囊方式使用。此外，今回聯名系列所有產品包括服飾及袋款，於背面或側面位置均加入模仿車牌設計的標籤，每款產品所顯示的號碼亦有所不同，為各款實用性極高的設計注入玩味。