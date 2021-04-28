阿嬌脹爆惹人關心　阿Sa：佢之前賀爾蒙失調

藝人蔡卓妍（阿Sa）及周柏豪出席英皇電影《感動她77次》首映禮，獲一班粉絲到場支持，柏豪笑言：「好耐冇見咁多人，有番啲人氣。」阿Sa亦笑言：「原來我仲有fans，好耐冇見，有個2年冇見，佢肥咗，我就瘦咗。」但講到好姊妹鍾欣潼（阿嬌）上內地節目就被發現脹爆，她表示：「最緊要健康，佢之前有賀爾蒙失調嘅問題。（關心佢？）佢知㗎喇，女仔唔講就得，費事畀壓力佢，最緊要開心同健康。」

講到電影在2018年拍攝，現已榮升人父的柏豪表示：「同團隊、阿Sa、大家嘅心機終於有出頭天，同大家分享好開心，之前成日諗套戲幾時上，因為第一集好受歡迎，唔想大家嘅心機白費，依家疫情叫控制到，希望順順利利。（有信心成績好過上集？）上集太好，所以今集都有信心。」阿Sa就表示：「依家戲院啲座位未開晒，希望啦。」

講到戲中被柏豪、泰國型男Mario Maurer及C君追求，但在台上阿Sa就表示現實生活中會揀C君為另一半，她笑言：「佢搞笑吖嘛，而且我同C君同一日生日，係緣分。（但C君唔靚仔？）佢唔靚仔咩，我覺得佢好靚仔。」問到輸給C君可會覺得不值？柏豪笑言：「我都覺得C君好靚仔，又有才華，又幽默，而且戲中仲有飛機添。」問到男友可會傷心？阿Sa即笑言：「講咋嘛，真嘅咩，同埋C君都結咗婚啦。」另外，講到阿Sa一周內痛失兩愛犬，她即眼紅紅表示：「今朝先送走咗佢。（平復番未？）需要時間，始終都咁多年，唔好再講啦，再講我會忍唔住。」