藤田梢　極敏感19歲美少女

「入錯貨」喺好多大型足球會時有發生，而喺日本AV界亦會出現，久唔久都可以見到有大型AV廠「買錯」女優，就連S1都唔例外，好彩廠內本身猛將如雲，亦搵到一位表現相當亮眼嘅新人，佢就係藤田梢喇！

精靈可愛

提到日本AV界頂尖大廠S1「入錯貨」，當中所指就係最近招攬回來嘅安位薰，佢曾經喺寫真界打響名堂，有「東之橫綱級巨乳」之稱，喺今年初殺入AV界搵食。由於佢相當大波，而且擁有寫真偶像背景，所以下海嘅消息為AV界帶來極大震撼，AV迷亦對佢嘅演出非常期待，點知可惜佢嘅床上表現竟然係死魚，實在令人好無癮，大叫回水！

至於同為寫真女優嘅師妹藤田梢嘅表現就完全唔同喇，今年19歲嘅佢樣子嬌俏且精靈可愛，面上稚氣相當濃厚，睇落個樣仲有少少似寫真界嘅童顏巨乳掌門人長澤茉里奈添！雖然佢冇咁茉里奈咁好波，但係體態纖巧肌膚鮮嫩白滑，整潔感強烈，最引人入「性」係兩顆乳點呈粉紅色，可遇不可求呀！

反應強烈

佢喺上年年中出道拍寫真，雖然係初出茅廬，但係演出極盡暴露同大膽，喺首隻寫真DVD《キミ、10代、戀の予感》中，就已經露出股溝同乳暈，之後推出第2隻寫真DVD更加大膽露兩點，仲要玩埋震棒自娛。佢嘅演出喺感官刺激上的確係直逼AV作品，但係寫真界好多情色系女優都係咁拍法，所以當時冇人會覺得佢真係會拍AV，事實上係大家都估錯晒！

阿妹喺今年3月隆重加盟AV大廠S1，正式轉型做AV女優，弱質纖纖嘅佢，表演主動，面對成班猛男依然會笑住口，仲好細心咁服侍對方。而喺男優又猛烈嘅進攻之下，佢嘅反應相當強烈，瘋狂大叫之餘，身體仲會因快感而不停抖震，同時露出歡欣而滿足嘅表情，令觀眾亦睇到冧滋滋呀！

藤田梢經常都會喺社交網分享生活點滴，亦會上載好多整蠱作怪嘅照片，想了解阿妹多啲，就可以Click入去睇睇喇！

Profile

年齡：19歲

身高：5呎1吋

三圍：33C-24-33