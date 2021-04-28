睇中72萬鑽戒！魯振順準備驗精　未婚妻中醫通經

資深藝人魯振順早前驚爆將於明年迎娶圈外女友Julie（太后），2人41年前參加歌唱比賽認識，之後一直沒聯絡，直至Julie主動出擊，令魯振順還以為遇上呃錢黨。黃昏戀最緊要快，去年8月重遇、11月見面、12月就談婚論嫁，由於女友沒有其他親人，魯振順陪她到深水埗老牌金行辦嫁妝，即時睇中72萬鑽戒，Julie又試戴15萬元龍鳳鈪、金皇冠和金豬牌，變身真金「太后」。

剛剛步入63歲的魯振順開到口恨生仔，已準備去驗精，但爆出57歲的Julie沒有排卵，現試中藥調理希望能通經，她說：「盡人事，試3個月調理，希望有得排卵，醫生都唔敢講得唔得，順其自然。」若無法成功，可會收養？魯振順說：「希望佢可以再撻番着，聽講有成功個案，不過唔驗身佢都唔知身藏『寶貝』（子宮生息肉），啱啱做咗手術割咗，如果唔理就會變大。最緊要健康，第時放假周圍玩吓仲好，如果有小朋友，責任好大。」乘機紓緩女友的生仔壓力。

曾演「東方不敗」一角深入民心的魯振順，其娘娘腔令其性向成疑，他笑稱因太入戲，又自嘲：「幾慘成日畀人話Gay、煲老藕、孌童癖，遲啲拖狗就話我人獸戀。」Julie大讚他人好又孝順，懶理他的負評，又說：「我身邊都有朋友同性戀，感情好真，如佢係真Gay又如何？我唔抗拒。」他即笑說：「幫我爭番啖氣。」