韓模巨乳版禰豆子　網民：索過三上悠亞！

巨乳嘅魔力真係超勁！好似韓國有人氣網紅Cosplay超人氣動漫女角色，憑住激凸巨乳贏盡眼球。另外，有人分享歐美同日本女士罩杯嘅計算方法，等男士知道原來計法唔同，得出嚟嘅罩杯大細都有好大分別。

揭萌味背後秘密

日本AV女優Cosplay《鬼滅》萌妹禰豆子唔少人都睇過，例如三上悠亞同深田詠美等，只係韓國女模Cosplay禰豆子，大家又見過未呢？早前人氣車模兼IG網紅金賽拉（김세라），就嚟咗個禰豆子Cosplay，唔少人都被佢呢個巨乳版本引到流晒口水！須知道，漫畫中嘅禰豆子以萌迷倒唔少男女，至於身材前凸後趷嘅金賽拉Cosplay版，個樣雖然萌味不減，但望見佢激凸嘅上圍，令唔少網民高呼：「禰豆子大個咗後絕對係咁嘅樣！」甚至有人話索過三上悠亞！不過話個秘密畀大家知，雖然金賽拉樣靚身材正，萌味亦相當濃郁，但1993年1月10日出生嘅佢，原來已經28歲喇，保養得超好呀！

日美罩杯算法大不同

點解日本寫真界同AV界，不乏罩杯達E、F、G等巨乳級數嘅女優，而美國脫星界明明對車頭燈差唔多大，但僅得DDD罩杯呢？其中一個原因係同兩地對罩杯嘅計算方法唔同。

日本罩杯計算公式：上胸圍（cm）減去下胸圍（cm），數值＜＝10嘅話係A罩杯、＜＝12.5係B罩杯、＜＝15係C罩杯、 ＜＝17.5係D罩杯。每多2.5cm就升一個Cup，如此類推。

歐美罩杯計算公式：上胸圍（英吋）減去下胸圍（英吋）後加上5，數值＜＝0.5嘅話係AA罩杯、＜＝1係A罩杯、＜＝2係B罩杯、 ＜＝3係C罩杯。每多1英吋就升一個Cup，如此類推。

從計算法中可以得知，如果同一個乳量，喺日本係C罩杯嘅話，而喺歐美則僅得A罩杯而已。睇到呢度，大家咪再以為日本女優對車頭燈真係大好多喇！

曳曳最勤力職業

打工仔壓力大，而性學家就認為性愛係最好減壓方法之一，至於邊種職業嘅男女最勤力曳曳呢？早前英國寢室用品公司Bed SOS對英國各行業男女進行調查，結果發現有5種最勤力曳曳嘅職業，排名第5位係零售業，每周平均曳曳3.3次；第4位係IT從業員，每周平均曳曳3.4次；第3位係人力資源從業員，每周曳曳3.5次；第2位係金融業，每周曳曳3.6次；第1位係醫療業人員，當中包括醫生、牙醫及護士，每周曳曳3.7次。至於獲得高潮最多嘅人士，竟然係藝術或設計業人員，第2位則係水電工，第3位係會計師。睇嚟曳曳次數多，唔代表獲得高潮多喎！