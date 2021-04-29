【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月十八丁未水平日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、治病

忌：詞訟、理髮、修甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、8、9、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

心浮氣躁，小心言行，好大喜功易惹來一身蟻。

金牛

工作任務接踵而至，易顧此失彼，要權衡輕重。

雙子

貴人運超強，處事理性，出勤表現勝人一籌。

巨蟹

比上不足，比下有餘，謹記心態將決定一切！

獅子

性情火爆，易惹麻煩，切記忍一時風平浪靜。

處女

理財具眼光，出門消費容易買到超值的東西。

天秤

能與同事合作無間，可從忙碌中獲得滿足感。

天蠍

事業發展不太順利，一旦動氣或會禍從口出。

人馬

得到愛情滋潤，身心暢快，工作表現也受惠。

山羊

易從投資市場獲得意外進帳，但要分散下注。

水瓶

工作表現惹人眼紅，宜謝絕應酬，遠離是非。

雙魚

愛情運一般，跟另一半相處務必互相尊重啊！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）狗 疑心重

鼠

才思敏捷，能力突出，易在職場上取得成功。

牛

是日沖煞，運勢平平，幸好有身邊人滋潤心靈。

虎

心情愉快，做事得心應手，宜落實工作大計。

兔

看似平淡的一天，卻暗藏機遇，好好把握。

龍

投資不太順利，要看清市場形勢，切勿衝動。

蛇

有貴人運，可靠身邊人支持，化解工作難題。

馬

情緒不穩，無心工作，有機會被上司照肺。

羊

工作遇上困難，要多動腦筋，切忌一意孤行。

猴

與人討論金錢問題要有準備，勿做盲頭烏蠅。

雞

事業運強，目標易達標，可得到公司的器重。

狗

終日疑神疑鬼，易為小事而動怒，要控制情緒。

豬

偏財運上升，買獎券、玩抽獎，或有驚喜收穫。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟水瓶座談戀愛

跟水瓶座談戀愛是一件頗孤獨的事，因為他最不愛被管，雖然好像甚麼都會跟你分享，但一講到不想被你知道的事，立即收聲。

水瓶座由土星及天王星守護，一方面喜歡求變、獨立、反傳統，另一方面帶點固執及孤僻，很難改變固有想法。善於交際的水瓶座，身邊有很多不同類型的朋友，看似大家都能夠融洽相處，互不干涉，但時間久了，就會感覺到彼此間好像尚有段距離，永遠走不進他的內心世界。這是因為水瓶座需要很多個人空間，不喜歡被束縛，有自己的一套想法，不喜歡被改變，亦不會去改變別人。追求獨立性，骨子裏隱藏着叛逆的細胞，如果你指使他去做東做西，又或問多幾句，相信最後得到的回應就是沒有回應。所以跟水瓶座共處，就是互相尊重對方的想法及選擇，不要期望他的反應會符合你的期望，感覺是有點孤單。

對於水瓶座的感情觀，因為他是反傳統的星座，嘗試不要從傳統方式了解，相處的模式如婚後分開居住或異地戀都可以接受，不在乎社會大眾的目光，只要合乎水瓶座的個人想法，有自由但同時間又可以見面，不去嘗試干涉他的私事就可以。這雖然是大眾不能理解的戀愛方式，但對水瓶座朋友來說，就是最幸福。