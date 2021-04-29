孭飛《巾幗梟雄IV》！朱晨麗再進修演技收復失地

藝人朱晨麗（朱朱）早前明顯讓賽，「失蹤」近1年直至最近獲無綫委以重任，將夥拍黎耀祥及羅子溢等演出重頭劇。為收復失地，她不敢怠慢，日前被發現獨個兒現身灣仔攞表格計劃再進修，並到藝術場所「吸靈氣」，望於劇集開拍前做足準備增值自己，發憤圖強誓要奪回屬於自己的「位置」。

朱朱身為2011年港姐冠軍，外形討好且舞技精湛，卸任後即獲派往戲劇組發展，10年以來演出近20套劇集、超過5部電影，4年前更憑劇集《超時空男臣》奪得台慶「最佳女配角」，風頭一時無兩。不過，去年她突然「消失」幕前，反觀同期花旦如蔡思貝及高海寧等卻爭取機會上位，朱朱明顯讓賽被拋離。原本靠社交網與粉絲保持聯絡的她，早前竟遭人盜用戶口，她形容「慘過唔見錢」，搞足18日始奪回控制權向大家「報平安」，認真禍不單行！

朱朱深知是時候追落後，早前開始發力搶灘，夥拍劉佩玥與鄧佩儀於《開心大綜藝》首播上陣，一展舞技贈興預告「回歸」，成功引起網民關注。而事實上她已獲派演出《巾幗梟雄IV》，飾演黎耀祥胞妹，且與劇中的「民初流氓」羅子溢有段可歌可泣愛情故事。大隊暫定8月底北上到橫店準備及開鏡，此劇亦是朱朱完成補拍《法證先鋒IV》後，相隔超過年半再投入劇集拍攝，粉絲自然引頸以待。

朱朱日前下午被發現獨自現身母校演藝學院門外，戴上口罩的她在門外填表登記，不過似乎大懵忘記因疫情關係，學校不對外開放，擾攘一輪由保安遞出一疊進修課程單張給她。未幾她徒步往附近的藝術中心，索取演出小冊子查看，又於小攤位Shopping，逗留約半小時。隨後她再到附近小店坐下歎果汁休息，期間「文青上身」不停查閱剛取得的小冊子，又撳手機似找朋友，約黃昏時才離開。

事後記者聯絡朱朱，她解釋說：「其實我唔係消失，只係公司原本安排咗我返內地拍綜藝節目，Hold咗期又因疫情遲遲未能成行，咁嘅情形劇組又用唔到我，依家我咪趁得閒，想報啲課程進修吓先囉。本來諗住返演藝攞課程單張之餘仲探吓啲老師，咁多年我哋都有保持聯絡嘅，依家惟有再搵機會啦！（8月返內地拍劇？）你哋收風仲快過我喎，我真係乜都唔知，如果係梗係好啦，疫情下最緊要有工開，總之有新消息一定會公布。」