被4大花旦踩住上！朱晨麗曾被刪戲份「讓位」湯洛雯

無綫視后買少見少，早前胡定欣離巢、李佳芯捲入政治風波被雪藏，造就與朱晨麗出道時間相若的4小花成功上位，躍升成為4大花旦，爭做一姐！

蔡思貝

蔡思貝2013年以港姐亞軍姿態入行，即參演首部作品《八卦神探》，不久即反超前同劇第二女主角朱晨麗，於《味想天開》力壓對方做第一女主角，及後憑《踩過界》「癲姐」一角人氣急升，去年憑《踩過界II》更上一層，榮登視后寶座。

龔嘉欣

早於2008年出道的龔嘉欣入行初期多演「小三」，至2016年在劇集《幕後玩家》飾演「大婆」Carmen，憑一場崩潰喊戲大獲好評，更贏得無綫「最佳女配角」。去年她與朱晨麗合作《大醬園》並列女主角之位，再因奸爆演繹成功搶鏡，同時在《殺手》有破格演出而跑出，榮登馬國視后。

高海寧

比朱晨麗較早出道的咪神高海寧，捱足10多年終吐氣揚眉，不但於劇集《婚姻合伙人》初嘗女主角滋味，去年更連出《殺手》、《反黑路人甲》等5劇贏盡曝光，並在內地劇《三十而已》怒摑江疏影一幕爆紅，成功打入內地市場。相反朱晨麗僅得兩劇被比下去。

湯洛雯

參選港姐出身的湯洛雯入行多擔任配角，至前年突然臨危受命，「執二攤」頂替因偷食出事的黃心穎補拍劇集《法證先鋒IV》，不但令同劇拍檔、已是女主角級數的朱晨麗「讓位」被刪戲份，更因而深受觀眾喜愛彈起，隨即於劇集《一笑渡凡間》坐正做女一。